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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكاية نجم.. ليلة أسقط فيها رونالدو كل منافسيه من على العرش الأوروبي

رونالدو
رونالدو

كعادته؛ تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال، من قيادة منتخب بلاده لتحقيق انتصار صعب على نظيره المجري بثلاثية نظيفة، أحرز منها هدفين، في مباراة استضافها ملعب بوشكاش أرينا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020".

هدفا رونالدو، ومشاركته في المباراة؛ كتبت العديد من الأرقام القياسية، سواء المتعلقة ببطولة كأس الأمم الأوروبية أو غير ذلك.

وفي هذا التقرير، نستعرض حكاية نجم في ليلة أسقط فيها كريستيانو رونالدو كل منافسيه من على العرش الأوروبي.

في البداية، انطلقت مباراة البرتغال والمجر، أمس الثلاثاء، وكان رونالدو يُزيِّن القائمة الرسمية لمنتخب بلاده، ليصبح أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، آخرها “يورو 2020”، كما تمكن من المشاركة في المباراة الـ 22 له في كأس الأمم الأوروبية، كأكثر لاعب يشارك في المباريات الـ"يورو".

أيضا رونالدو بات أكثر لاعب أوروبي يشارك في مباريات في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم وأمم أوروبا) حيث لعب 39 مباراة مع البرتغال، متفوقًا على الألماني باستيان شفاينشتايجر الذي لعب 38 مباراة مع "المانشافت".

هدفان للتاريخ 

سجل رونالدو الهدفين الثاني والثالث للبرتغال أمام المجر، في مباراة الأمس؛ ليؤكد انتصار أبطال أوروبا، في أول مباراة بمشوارهم للدفاع عن لقبهم القاري.

رونالدو أصبح هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية على مر التاريخ؛ بتسجيله 11 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف. 

كما بات أكبر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعمر 36 عامًا و130 يومًا، متفوقًا على الأوكراني شيفتشينكو الذي سجل هدفين في شباك السويد بعمر 35 عامًا و256 يومًا.

وفى النهاية؛ تمكن رونالدو من تقليص فارق الأهداف، بينه، وبين المهاجم الإيراني المخضرم، علي دائي، صاحب الرقم القياسي فى عدد الأهداف الدولية مع منتخب بلاده، برصيد 109 أهداف؛ ليصبح رصيد رونالدو 106 أهداف، ويتبقى له 4 أهداف؛ ليصبح صاحب الرقم القياسي.

البرتغال كريستيانو رونالدو يورو 2020 المجر كأس الأمم الأوروبية علي دائي

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