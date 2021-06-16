مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16- 6- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 16- 6- 2021، عدة مباريات، في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها؛ منافسات بطولة دوري أمم أوروبا “يورو 2020”.

الدوري المصري

البنك الأهلي vs إنبي - 7 مساء - قناة on time sport 2.

سيراميكا كليوباترا vs المصري - 9 مساء - قناة on time sport 1.

دوري أمم أوروبا 2020 “يورو 2020”

فنلندا vs روسيا - 3 عصرا .. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.

تركيا vs ويلز- 6 مساء.. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.

إيطاليا vs سويسرا - 9 مساء.. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.

الدوري المغربي

الوداد البيضاوي vs نهضة الزمامرة - 8:15 مساء.

اتحاد طنجة vs الرجاء البيضاوي - 10:30 مساء.