مريهان حسين تهنئ سيمون بعيد ميلادها : مش نظرة وابتسامة

هنأت الفنانة مريهان حسين صديقتها الفنانة سيمون بعيد ميلادها الـ55، الذي وافق الاثنين الماضي 14 يونيو.



ونشرت مريهان حسين صورة تجمعها بسيمون، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبتى وصديقتي اللي بحبها قوى االي مش نظرة وابتسامة وكلمة والسلامة دى حاجات كتيرة ياما حلوة فيها كل سنة وإنتي طيبة وقلبك طيب زيك".



وكانت الفنانة سيمون طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك"، والتي سجلتها منذ أيام قليلة.



"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.



تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندي.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهري وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".



تعد سيمون إحدى أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".