بفستان أبيض.. نسرين أمين تخطف أنظار متابعيها

شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها بأحدث صورها، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين بإطلالة مميزة خلال الصورة أثناء قضاء عطلتها الصيفية ترتدي فستانًا من الشيفون باللون الأبيض ونظارة شمس، ونالت الصورة إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.



وتنتظر نسرين أمين عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث تظهر كضيفة شرف.



ومن المنتظر طرح العمل في دور العرض خلال الفترة المقبلة، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.