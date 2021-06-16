سلاف فواخرجي تستعرض جمالها من داخل سيارتها.. شاهد

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سلاف فواخرجي، داخل سيارتها بإطلالة جذابة مرتدية سترة شيفون باللون الوردي، وتركت شعرها الاحمر القصير منسدلا على كتفيها ما أثار إعجاب متابعيها.



وشاركت سلاف فواخرجي، في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "الكندوش" وهو عمل درامي من إخراج سمير حسين، وبطولة الفنان أيمن زيدان، والنجمة سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه، والصراع بين الخير والشر.