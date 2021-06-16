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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدة الصحية «خرابة».. أهالي كفر الطايفة في كفر الشيخ يحلمون بـ حياة كريمة ..فيديو وصور

الوحدة الصحية بالقرية
الوحدة الصحية بالقرية

يعاني أهالي قرية كفر الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، العديد من المشاكل المزمنة، والتي تحتاج حلاً سريعًا من المسئولين، خاصة أن الوحدة الصحية بالقرية صدر لها قرار إزالة منذ أكثر 17 عامًا، ولم يتم بناؤها حتى الآن، فضلاً عن عدم وجود الكثير من الخدمات الضرورية والملحة بالقرية.

يقول الشافعي العراقي، مدرس بالمعاش، ومن أبناء قرية كفر الطايفة، لـ"صدى البلد"، إن القرية يبلغ تعداد سكانها نحو 23 ألف نسمة، والقرية تحتاج إلى نظرة من المسئولين، مشيرًا إلى أن الوحدة الصحية بالقرية صدر لها قرار إزالة منذ عام 2004م، ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن.

وتابع: نطالب المسئولين التنفيذيين وعلى رأسهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوضع حل عاجل لمشكلة الوحدة الصحية بالقرية والتي أصبحت عبارة عن خرابة، مطالبًا – أيضًا - سرعة استكمال مكتب البريد الموجود بالقرية لتقديم الخدمة لاهالي القرية والقرى المجاورة نظرًا لمعاناة كبار السن وأصحاب المعاشات أثناء صرف الرواتب من المكاتب المجاورة.

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ويضيف السيد مصطفى، موظف، من أبناء قرية كفر الطايفة، نطالب من المسئولين سرعة إزالة المخالفات والتعديات الموجودة على مصرف الصرف الموجود بالقرية الذي تم تغطيته، واستغلاله في إنشاء سوق وموقف سيارات وحديقة عامة، واستثمار باقي المساحة في إقامة مشروعات عامة عليه مثل إنشاء "محلات" لتشغيل الشباب.

ويستكمل جمال سليم، من أبناء القرية، الحديث قائلاً: قام أهالي القرية بالتبرع وتوفير قطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحي عليها لخدمة القرية، ولم يتم البدء في إجراءات التنفيذ حتى الآن، لافتًا إلى أن الأهالي يعانون أشد المعاناة بسبب الوحدة الصحية المغلقة والتي تحتاج إلى إعادة بنائها ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

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كفر الشيخ حياة كريمة محافظ كفر الشيخ صدى البلد محطة صرف صحي اللواء جمال نور الدين الوحده الصحيه

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