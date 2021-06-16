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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نتيجة الإعدادية وأسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر| خدمات تهمك

خدمات تهمك من صدى
خدمات تهمك من صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد، تقريرا شاملا، عن أخبار الخدمات التي قدمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في محافظات مصر

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 16 يونيو 2021، 28 شوّال 1442 هجرية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

ينشر موقع “صدي البلد” أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16-6-2021 وفقا لآخر سعر صرف فى البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 .. وعيار 21 يسجل 798 جنيها
نشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-6-2021 فى مصر وفقا لآخر تحديث..

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

دليلك في مصر | خدمات الطوارئ .. أرقام تهمك
يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء لقرائنا الأعزاء أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16- 6- 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على أحدث أسعار شيرى تيجو 3 2021 في مصر
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