رئيس جامعة العريش يتفقد عددًا من المشروعات التعليمية والإنتاجية

تفقد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش ، صباح اليوم عددًا من المشروعات التعليمية والخدمية والإنتاجية خلال زيارته لمزرعة الجامعة النموذجية بالمرحلة الرابعة.

وصرح الدكتور رئيس الجامعة ، بأن الجامعة تسعى من خلال دورها المجتمعي في ربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات بالإضافة لدور الجامعة في تخريج كفاءات مدربة تعتبر عاملًا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وقد تابع الدكتور رئيس الجامعة، تجهيزات المعامل والمشروعات المختلفة ومنها تجهيزات عنابر السمان والدواجن ومخازن التغذية بالإضافة لمزارع الخضر ومشروعات الثروة السمكية ومركز بحوث الأسماك.

وخلال الزيارة أعرب الدكتور رئيس الجامعة عن سعادته بما يتم من إنجاز وعمل ومتابعة في تلك المشروعات كما قدم الشكر والتقدير لإدارة كلية العلوم الزراعية البيئة وجميع القائمين على هذه المشروعات.

استمرار الدور المجتمعي:

وأكد أن الجامعة جزء من المجتمع وأن خدمة المجتمع جزء أصيل من صميم عمل الجامعة ونحن نسعى جاهدين لتلبية متطلبات المجتمع ،وأن الجامعة مستمرة في دعم كافة مجالات التنمية على مستوى المحافظة، علاوة على استمرار دورها المجتمعى لخدمة المجتمع المحلى بجميع فئاته، ودعم جميع المبادرات في مختلف المجالات، وكذا وضع الحلول والمقترحات والتوصيات العلمية للقضايا والمشكلات في اطار رسالة الجامعة ودورها الأساسى في الخدمة المجتمعية ودورها التنموى.







