بـ ترنج أسود.. منى فاروق تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة منى فاروق، صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في أحدث ظهور لها.



وظهرت منى فاروق، في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية ترينج قطنياً باللون الاسود، واعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها الاسود بطريقة مميزة.



وعلقت مني فاروق علي الصور :"إلي الذين ينظرون سقوطنا فان وقوفنا أطول من أعمارهم" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.