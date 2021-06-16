حدث ليلاَ|انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا.. ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة أمام نادى الصيد.. جيش إسرائيل يخرق وقف إطلاق النار ويقصف غزة

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 16 يونيو 2021، عددا من الأخبار السياسية، وتصدر ذلك انخفاض عدد حالات الإصابة بـ كورونا، بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة، وكذا الموضوعات الرياضية والعالمية.

الصحة: انخفاض عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 911 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية توجه مناشدة للمصريين وتكشف أهمية مبادرة الرئيس السيسي

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنه لأول مرة في التاريخ، تكون هناك وتيرة سريعة لتصنيع اللقاحات في أقل فترة زمنية، ولكن بناء على شروط، ومنها “فعالية اللقاح، وأمانه، وجودته”

السفارة الصينية بالقاهرة: قانون مواجهة العقوبات الأجنبية يحمي سيادة بكين

أكد المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية في القاهرة، لي تشيمين، أن بكين أصدرت قانون مواجهة العقوبات الأجنبية ليكون هام حماية للسيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية.

ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة بالضرب أمام نادى الصيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً تعدى سائق مركبة "توك توك" على إحدى الفتيات بالضرب أمام نادى الصيد

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

فيلم مصري يشارك في مهرجان كان السينمائي .. مخرج العمل يكشف التفاصيل

كشف عمر الزهيري، مخرج الفيلم المصري "ريش" الذي شارك في أسبوع النقاد بفعاليات مهرجان كان 2021، التفاصيل.

عضو لجنة الزمالك السابق: احتفظت بعقد مصطفى محمد شهرًا والإداري أهمل توثيقه

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق في الزمالك إن جالاتا سراي قام بتحويل قيمة إعارة مصطفى محمد إلى الزمالك بعد 48 ساعة من اتمام الصفقة.

كارتيرون يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والترجي وطرفي نهائي إفريقيا

توقع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، نتيجة موقعة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وطرفي المباراة النهائية.

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة.. فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

زعيم عربي يوجه رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل الجديد

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

العراق يسقط طائرة مسيرة ثانية جنوب بغداد

أعلنت خلية الإعلامالأمني في العراق، فجر الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد

هزة أرضية تضرب جنوب إسرائيل والأردن

ضربت هزة أرضية قوية، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، جنوب إسرائيل والأردن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

بايدن يرشح توماس نايدس سفيرًا جديدًا لدى إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عزمه، ترشيح النائب السابق لوزير الخارجية، توماس نايدس، سفيرا لدى ​إسرائيل.

تهدد الملايين.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في إثيوبيا

حذرت الأمم المتحدة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، من خطر انتقال المجاعة التي يعاني منها مئات الآلاف في إقليم تيجراي الإثيوبي، قد تنتشر في أنحاء أخرى من إثيوبيا، ما يهدد حياة الملايين.

سقوط جرحى إثر تفجير استهدف قاعدة عسكرية في كولومبيا.. فيديو

أفادت وسائل إعلامية بسقوط جرحى جراء تفجير سيارة مفخخة في قاعدة عسكرية قرب مدينة كوكوتا الحدودية شمال شرقي كولومبيا.

زعيم كوريا الشمالية يكشف عن أزمة غذاء طاحنة تهدد بلاده

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اقتصاد بلاده تحسن هذا العام لكنه دعا إلى اتخاذ تدابير من أجل معالجة الوضع الغذائي "المتأزم" الناجم عن جائحة فيروس كورونا والأعاصير التي ضربت البلاد العام الماضي.