مساعد ذكي للفلاح..الزراعة تكشف تفاصيل التحول الرقمى قبل الانتقال للعاصمة الإدارية...ونواب: إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المزارعين يضمن شمولية التوزيع.. ونعتزم معاونتهم بحالات النكبات والطوارئ

مساعد ذكي للفلاح..الزراعة تكشف تفاصيل التحول الرقمى قبل الانتقال للعاصمة الإدارية...ونواب: إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المزارعين يضمن شمولية التوزيع.. ونعتزم معاونتهم بحالات النكبات والطوارئ
توفير الوقت والجهد الأبرز..برلمانية تكشف فوائد تقديم خدمات إلكترونية للفلاحين
نائب بزراعة النواب : إطلاق بوابة إلكترونية لدعم الفلاح تهدف لتيسير الحصول علي الخدمات
لدعم الفلاح .. برلماني يناشد بالاهتمام بالتسويق للمحاصيل الزراعية
أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة ورئيس وحدة التحول الرقمى، أن هناك مجموعة من المشروعات نعمل حاليا على تطويرها والهدف من ذلك ان يشعر المواطن والمزارع المصرى بالقيمة المضافة من التحول الرقمى داخل الوزارة.
وقال محمد القرش خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إنه سيجرى إطلاق بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توفر التواصل مع كافة المستفيدين من القطاع الزراعى، وتوفير المعلومات، وتستقبل منهم أى مقترحات أو استفسارات للوزارة والرد عليها سريعا.
وأشار الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ، إلى أن الوزارة ستوفر عددا من الخدمات الإلكترونية وتكون متاحة للمواطنين والمزارعين في إطار تطوير جميع خدمات الوزارة، متابعا اننا نستهدف في المرحلة الأولى 20 خدمة ليتم اطلاقها على بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة وقد تم بالفعل ميكنة هذه الخدمات ويجري حاليا التجهيز للاطلاق ، موضحا أن أحد المشروعات الجارية في الوزارة هو تأهيل العاملين للتعامل مع التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأضاف “ معاون وزير الزراعة ” أن الوزارة تعمل حاليا لتنفيذ عددا من المشروعات لتطوير كافة القطاعات بالوزارة باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يتم تطوير 5 مشروعات داخل وزارة الزراعة الآن من خلال التحول الرقمى.
واوضح القرش ان المشروعات التي يتم العمل عليها حاليا هي مشروعات الذكاء الاصطناعي واستخدامه في القطاع الزراعي وبالفعل تم اطلاق تطبيق المساعد الذكي للفلاح والذي سيقدم معلومات عن الاسعار و الظروف الجوية والتوصيات الزراعية للفلاح من اجل ان يحقق افضل جودة انتاجية كما يتضمن التطبيق تقديم امكانية تصوير النبات او اي اعراض عليه و الحصول على الاجابة علي بشكل سريع عن التوصيات المطلوب تطبيقها للتعامل معه.
واكد القرش ان مشروع كارت الفلاح هو احد المشروعات الهامة التي يتضمنها برنامج التحول الرقمي داخل الوزارة ، حيث يعتبر الكارت اول خطوة من خطوات ميكنة الحيازة الزراعية وميكنة الجمعيات والادارات والمديريات الزراعية ، وسيكون له عائدا كبيرا على القطاع الزراعي في مصر، حيث تم تحويل كارت الفلاح الي كارت مدفوعات يمكن من خلاله الحصول على كافة انواع المستحقات المالية وكذلك سداد المدفوعات الحكومية من خلال اقرب جمعية زراعية بما سيقدم خدمة اكبر للفلاح.
وفي اطار التحول الي مجتمع رقمي استعدادا للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة فقد تم ميكنة الان المتداول من المستندات باجمالي ٢.٨ مليون ورقة وارشفتها الكترونيا لتكون النواه الاولي لانهاء التعامل الورقي داخل الوزارة في القريب العاجل.
وحول هذه الخطوة أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية ممثلة في وزارة الزراعة وذلك من أجل دعمها للفلاح بشتي الطرق وأبرز دليل علي ذلك رغبتها في منحه القيمة المضافة للتكنولوجيا الحديثة.
فى البداية ،قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الزراعة لديها مجهودات واسعة في تطوير القطاع سواء كانت هذه الجهود بالنسبة لهيكلة المنظومة أو دعم الفلاح، معقبا " القطاع حاليا يشهد طفرة ونقلة نوعية في مختلف الجوانب".
وأكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن ميكنة القطاع من خلال إدخال تكنولوجيا التحول الرقمي به لا سيما تقديم الخدمات للمزارعين بشكل إلكتروني يهدف إلي تيسير الحصول عليها بشكل حضاري ومنظم، لافتا إلي أن أبرز الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال المنصة الالكترونية التي سيتم إطلاقها هي الكارت الذكي وبطاقات الحيازة وغيرها من الخدمات.
ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن اللجنة شهدت مناقشة مشروع قانون دعم الفلاح والذي يهدف لتقديم كافة أوجه التضامن والمساندة للفلاحين وعلي رأسها حالات النكبات والطوارئ مثل تلف المحاصيل أو توقفه عن مهمام عمله سواء بسبب الإصابة بعجز أو غيرها.
و ناشد عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بتقنين أوضاع الأراضي المهدرة من الوزارة سواء بوضع اليد أو غيرها بهدف إستغلال الأصول المملوكة للدولة من الأراضي الزراعية.
ومن جانبها أثنت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي تلك السياسة التي تبنتها بقصد الاعتماد علي إنجاز العديد من المهام والخدمات بمختلف الوزرات، وذلك بشكل إلكتروني يضمن عدم حدوث أي نوع من الأخطاء.
و أضافت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطوة إطلاق بوابة إلكترونية لدعم فئة الفلاحين وإستفادها من القيمة المضافة لتكنولوجيا التحول الرقمي في مباشرة أعمالهم، من شأنها ضمان وصول كافة الخدمات التي يحتاجونها بشكل ميسر، معقبة " ده هيوفر وقت وجهد كبير علي المزارعين وفي شكل منظم يهدف لتوزيع شامل للخدمات.
و أشارت عضو لجنة الإتصالات، إلي أنه لابد من إعداد جدول زمني ينظم طرح الخدمات الخاصة بدعم المزارعين مثل الكارت الذكي وغيره من الخدمات، مناشدة بضرورة رصد كل ما يواجه هذه الفئة من عوائق ومشكلات مما يهدف إلي تذليل هذه العقبات.
فيما قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تبني الدولة إتجاه التحول الرقمي في إدارة مختلف مؤسساتها ووزارتها ومن ضمنها وزارة الزراعة، خطوة جيدة للغاية من شأنها سير أعمال وخدمات المواطنين بوسيلة منظمة وميسرة تضمن الشفافية والشمولية في توزيع الخدمات.
و أضاف " شعلان في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تقديم الخدمات المتعلقة بشئون المزراعين من خلال البوابة الالكترونية التي تعتزم وزارة الزراعة علي إطلاقها سيكون صعب التطبيق في بادئ الأمر نظرا لأن أغلبية الموزارعين أصحاب مستوي تعليمي بسيط ولا يجيدون التعامل مع شبكة الانترنت بالشكل المطلوب لذا لابد من إطلاق حملة تعريفية بألية التعامل مع هذه المنصة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن أهم ما تحتاجه فئة المزراعين من الدعم، هو توفير كافة التقاوي والأسمدة مع الاهتمام بالتسويق للمحاصيل الزراعية ذلك الأمر الذي يعمل علي زيادة حركة البيع مما يحقق لهم هامش ربح مقبول.