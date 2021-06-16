مساعد ذكي للفلاح..الزراعة تكشف تفاصيل التحول الرقمى قبل الانتقال للعاصمة الإدارية...ونواب: إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المزارعين يضمن شمولية التوزيع.. ونعتزم معاونتهم بحالات النكبات والطوارئ

توفير الوقت والجهد الأبرز..برلمانية تكشف فوائد تقديم خدمات إلكترونية للفلاحين

نائب بزراعة النواب : إطلاق بوابة إلكترونية لدعم الفلاح تهدف لتيسير الحصول علي الخدمات

لدعم الفلاح .. برلماني يناشد بالاهتمام بالتسويق للمحاصيل الزراعية



أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة ورئيس وحدة التحول الرقمى، أن هناك مجموعة من المشروعات نعمل حاليا على تطويرها والهدف من ذلك ان يشعر المواطن والمزارع المصرى بالقيمة المضافة من التحول الرقمى داخل الوزارة.

وقال محمد القرش خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إنه سيجرى إطلاق بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توفر التواصل مع كافة المستفيدين من القطاع الزراعى، وتوفير المعلومات، وتستقبل منهم أى مقترحات أو استفسارات للوزارة والرد عليها سريعا.

وأشار الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ، إلى أن الوزارة ستوفر عددا من الخدمات الإلكترونية وتكون متاحة للمواطنين والمزارعين في إطار تطوير جميع خدمات الوزارة، متابعا اننا نستهدف في المرحلة الأولى 20 خدمة ليتم اطلاقها على بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة وقد تم بالفعل ميكنة هذه الخدمات ويجري حاليا التجهيز للاطلاق ، موضحا أن أحد المشروعات الجارية في الوزارة هو تأهيل العاملين للتعامل مع التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأضاف “ معاون وزير الزراعة ” أن الوزارة تعمل حاليا لتنفيذ عددا من المشروعات لتطوير كافة القطاعات بالوزارة باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يتم تطوير 5 مشروعات داخل وزارة الزراعة الآن من خلال التحول الرقمى.

واوضح القرش ان المشروعات التي يتم العمل عليها حاليا هي مشروعات الذكاء الاصطناعي واستخدامه في القطاع الزراعي وبالفعل تم اطلاق تطبيق المساعد الذكي للفلاح والذي سيقدم معلومات عن الاسعار و الظروف الجوية والتوصيات الزراعية للفلاح من اجل ان يحقق افضل جودة انتاجية كما يتضمن التطبيق تقديم امكانية تصوير النبات او اي اعراض عليه و الحصول على الاجابة علي بشكل سريع عن التوصيات المطلوب تطبيقها للتعامل معه.

واكد القرش ان مشروع كارت الفلاح هو احد المشروعات الهامة التي يتضمنها برنامج التحول الرقمي داخل الوزارة ، حيث يعتبر الكارت اول خطوة من خطوات ميكنة الحيازة الزراعية وميكنة الجمعيات والادارات والمديريات الزراعية ، وسيكون له عائدا كبيرا على القطاع الزراعي في مصر، حيث تم تحويل كارت الفلاح الي كارت مدفوعات يمكن من خلاله الحصول على كافة انواع المستحقات المالية وكذلك سداد المدفوعات الحكومية من خلال اقرب جمعية زراعية بما سيقدم خدمة اكبر للفلاح.

وفي اطار التحول الي مجتمع رقمي استعدادا للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة فقد تم ميكنة الان المتداول من المستندات باجمالي ٢.٨ مليون ورقة وارشفتها الكترونيا لتكون النواه الاولي لانهاء التعامل الورقي داخل الوزارة في القريب العاجل.

وحول هذه الخطوة أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية ممثلة في وزارة الزراعة وذلك من أجل دعمها للفلاح بشتي الطرق وأبرز دليل علي ذلك رغبتها في منحه القيمة المضافة للتكنولوجيا الحديثة.

فى البداية ،قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الزراعة لديها مجهودات واسعة في تطوير القطاع سواء كانت هذه الجهود بالنسبة لهيكلة المنظومة أو دعم الفلاح، معقبا " القطاع حاليا يشهد طفرة ونقلة نوعية في مختلف الجوانب".

وأكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن ميكنة القطاع من خلال إدخال تكنولوجيا التحول الرقمي به لا سيما تقديم الخدمات للمزارعين بشكل إلكتروني يهدف إلي تيسير الحصول عليها بشكل حضاري ومنظم، لافتا إلي أن أبرز الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال المنصة الالكترونية التي سيتم إطلاقها هي الكارت الذكي وبطاقات الحيازة وغيرها من الخدمات.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن اللجنة شهدت مناقشة مشروع قانون دعم الفلاح والذي يهدف لتقديم كافة أوجه التضامن والمساندة للفلاحين وعلي رأسها حالات النكبات والطوارئ مثل تلف المحاصيل أو توقفه عن مهمام عمله سواء بسبب الإصابة بعجز أو غيرها.

و ناشد عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بتقنين أوضاع الأراضي المهدرة من الوزارة سواء بوضع اليد أو غيرها بهدف إستغلال الأصول المملوكة للدولة من الأراضي الزراعية.

ومن جانبها أثنت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي تلك السياسة التي تبنتها بقصد الاعتماد علي إنجاز العديد من المهام والخدمات بمختلف الوزرات، وذلك بشكل إلكتروني يضمن عدم حدوث أي نوع من الأخطاء.

و أضافت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطوة إطلاق بوابة إلكترونية لدعم فئة الفلاحين وإستفادها من القيمة المضافة لتكنولوجيا التحول الرقمي في مباشرة أعمالهم، من شأنها ضمان وصول كافة الخدمات التي يحتاجونها بشكل ميسر، معقبة " ده هيوفر وقت وجهد كبير علي المزارعين وفي شكل منظم يهدف لتوزيع شامل للخدمات.

و أشارت عضو لجنة الإتصالات، إلي أنه لابد من إعداد جدول زمني ينظم طرح الخدمات الخاصة بدعم المزارعين مثل الكارت الذكي وغيره من الخدمات، مناشدة بضرورة رصد كل ما يواجه هذه الفئة من عوائق ومشكلات مما يهدف إلي تذليل هذه العقبات.

فيما قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تبني الدولة إتجاه التحول الرقمي في إدارة مختلف مؤسساتها ووزارتها ومن ضمنها وزارة الزراعة، خطوة جيدة للغاية من شأنها سير أعمال وخدمات المواطنين بوسيلة منظمة وميسرة تضمن الشفافية والشمولية في توزيع الخدمات.

و أضاف " شعلان في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تقديم الخدمات المتعلقة بشئون المزراعين من خلال البوابة الالكترونية التي تعتزم وزارة الزراعة علي إطلاقها سيكون صعب التطبيق في بادئ الأمر نظرا لأن أغلبية الموزارعين أصحاب مستوي تعليمي بسيط ولا يجيدون التعامل مع شبكة الانترنت بالشكل المطلوب لذا لابد من إطلاق حملة تعريفية بألية التعامل مع هذه المنصة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن أهم ما تحتاجه فئة المزراعين من الدعم، هو توفير كافة التقاوي والأسمدة مع الاهتمام بالتسويق للمحاصيل الزراعية ذلك الأمر الذي يعمل علي زيادة حركة البيع مما يحقق لهم هامش ربح مقبول.