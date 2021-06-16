بعد الفوز بالتحدي ضد أشرف حكيمي.. تريزيجيه يتبرع بقيمة الجائزة لمستشفى 57

تبرع محمود حسن تريزيجيه، نجم مصر والأهلي السابق وآستون فيلا الإنجليزي الحالي، بمبلغ 400 ألف جنيه لصالح مستشفى 57 لعلاج سرطان الأطفال.

وجاء تبرع تريزيجيه بقيمة الجائزة التي حصل عليها بعد فوزه بتحدي ضد أشرف حكيمي، نجم المغرب وإنتر ميلان الإيطالي، في إحدى اللعبات الإلكترونية.

وزار تريزيجيه النادي الأهلي للشد من أزر لاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تريزيجيه يواصل التأهيل للعودة إلى الملعب بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع آستون ڤيلا.