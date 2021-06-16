بعد الفوز بالتحدي ضد أشرف حكيمي.. تريزيجيه يتبرع بقيمة الجائزة لمستشفى 57

بعد الفوز بالتحدي ضد أشرف حكيمي.. تريزيجيه يتبرع بقيمة الجائزة لمستشفى 57
تبرع محمود حسن تريزيجيه، نجم مصر والأهلي السابق وآستون فيلا الإنجليزي الحالي، بمبلغ 400 ألف جنيه لصالح مستشفى 57 لعلاج سرطان الأطفال.
وجاء تبرع تريزيجيه بقيمة الجائزة التي حصل عليها بعد فوزه بتحدي ضد أشرف حكيمي، نجم المغرب وإنتر ميلان الإيطالي، في إحدى اللعبات الإلكترونية.
وزار تريزيجيه النادي الأهلي للشد من أزر لاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
تريزيجيه يواصل التأهيل للعودة إلى الملعب بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع آستون ڤيلا.