الأرصاد تعلن موعد قدوم فصل الصيف رسميا.. وتكشف نسب الرطوبة خلال هذه الفترة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد هيئة الأرصاد الجوية ،

إن الأجواء مستقرة بشكل كبير ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وليست هناك أي تغيرات ملحوظة فى أى ظواهر جوية .



وأضاف " شاهين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن درجات الحرارة تسجل 35 درجة مئوية يوم الاثنين القادم على أن تعاود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بعد ذلك وتسجل 32 درجة والذى من المقرر أن يستمر حتى نهاية فصل الربيع.



وأشار إلى معدلات نسب الرطوبة لم ترتفع بشكل كبير حتى الوقت الحالى وتسجل 75% ولما يمتد منخفض الهند الموسمى ترتفع نسب الرطوبة وتسجل 90%، لافتا إلى أن فصل الربيع من المقرر أن ينتهى الأحد القادم ويبدأ فصل الصيف رسميا يوم 21 يونيو من الشهر الجارى.



وتابع أن الرؤية واضحة على كافة الطرق الزراعية والصحراوية وتسمح بالسفر على مدار اليوم لكافة محافظات الجمهورية .