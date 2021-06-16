اوعي تغمض عينيك.. هالة صدقي توجه رسالة لـ هالة سرحان: وحشتينا علي الشاشة

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هالة صدقي في الصورة مع الإعلامية هالة سرحان وإيناس الدغيدي ودينا الراقصة وعلقت قائلة :" وبالعند في هاله سرحان هغمض عيني، طول عمرها تهدد المشاهدين وتقولهم اوعي تغمض عنيك ، وحشتينا يا هلوله علي الشاشة واحلي ما فيكي اسمك ".

يذكر أن، الفنانة هالة صدقي دشنت هجوم كبير ضد زوجها سامح سامي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، على إثر عدة خلافات بينهما وصلت إلى أروقة المحاكم.



وتصدرت الفنانة هالة صدقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب الفيديو المتداول في عيد ميلادها الـ 59.



كانت الإعلامية بوسي شلبي، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه من حفل عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، قبل اسبوعين من موعده.