وزير الدفاع الياباني يؤكد أهمية السلام عبر مضيق تايوان

أكد وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وذلك في اجتماع ضم نظراءه من رابطة الآسيان ودول أخرى مثل الصين والولايات المتحدة.

وقال كيشي - في حديثه عن الوضع المحيط ببحر شرق وجنوب الصين، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الأربعاء - إن بلاده تتوقع حل المشكلة سلميا من خلال الحوار المباشر بين الأطراف المعنية.

وعقد اجتماع وزراء دفاع الآسيان، الذي استضافته رابطة دول جنوب شرق آسيا وترأسه بروناي، عبر الإنترنت؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.