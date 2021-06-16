عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر هجرس يستعد لبداية اليوم على طريقته الخاصة

تامر هجرس
تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تامر هجرس و هو يستعد للتمارين في الجيم مما أثار إعجاب متابعيه.

الفنان تامر هجرس، شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

وينتظر تامر هجرس، عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".

تامر هجرس انستجرام الفن صورة جديدة تمارين الجيم

موضوعات متعلقة

اوعي تغمض عينيك.. هالة صدقي توجه رسالة لـ هالة سرحان: وحشتينا علي الشاشة

بـ بدلة غطس.. نسرين طافش تخطف الأنظار من البحر.. شاهد

من منزلها.. كارمن سليمان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجول.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في احدث ظهور لها

بإطلالة جريئة.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بدون مكياج.. مريم أوزرلي تبرز جمال ملامحها بإطلالة صباحية

العصابة...مجدي الهواري وأبناؤه يخطفون الأنظار في تجمع عائلي

خطيبة مروان يونس تستضيف الراقصة جوهرة في منزلها

ترشيحاتنا

10 التزامات لـ الممولين و المكلفين تجاه مصلحة الضرائب..تعرف عليها

تغذى عليها 15 يوما.. رجل يقتل والدته ويقطعها لأشلاء ويتناولها

المالية تعلن عن مزايا جديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لأسوان

"الهجرة" تنظم لقاء للخبيرة العالمية "ليلى بنس" مع رئيس البورصة المصرية

قبل إطلاقه بأيام.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M32

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الشؤون الخارجية التونسي: مستعدون بالكامل للدفاع عن حق مصر والسودان في مياه النيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

حادث مأساوي.. وفاة طفل جوعاً مربوط داخل سيارة والديه لعدة أيام

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

بعد الفوز بالتحدي ضد أشرف حكيمي.. تريزيجيه يتبرع بقيمة الجائزة لمستشفى 57

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

أخبار الرياضة .. كارتيرون يكشف خطة الزمالك لاستعادة الدوري وصفقات الصيف.. عدد جماهير الترجي أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

انفوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ