القومي للمرأة : ترجمة القوانين التى طالبت بها المرأة على أرض الواقع

قالت سهام جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة ، إن المرأة المصرية تمثل محورًا مهمًا وركيزة أساسية داخل المجتمع المصرى وأيقونة العمل الوطني.

وأضافت جبريل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه كانت هناك لمسة رائعة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى تمكين المرأة وترجمة كافة القوانين على أرض الواقع التى طالما طالبت بها المرأة المصرية.



وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة كإحدى الآليات الاستراتيجية لتنفيذ خطة الدولة لتمكين المرأة عمل على عدة محاور بدعم رئاسى مباشر التمكين السياسى ولدينا وزيرات مجتهدات فى الحكومة وهو أحد التمكين السياسى بالإضافة للبرلمان السياسى وحقق نسبة غير مسبوقة لتواجد السيدات تحت قبة البرلمان بالإضافة للقوانين والتى أقرت للمرأة المصرية فى المحليات وإدارة عمليات الانتخابات المحلية بنسبة 25% ..

وتابعت أن المرأة المصرية تواجدت أيضاً كرؤساء مجالس مدن ومحافظين وتمت ترجمة كافة الحقوق بالإضافة لعام 2017 كان عاماً للمرأة المصرية ، وتم تقديم الوعى للمرأة ووجودها فى صناعة المرأة ، بالإضافة لمحور التمكين الاقتصادى للمرأة ومحاولة رفع زيادة دخلها وتحويلها لمرأة منتجة .