سفير مصر بتونس: نتطلع أن ترقى مباراة الأهلي والترجي لمستوى الفريقين

أعرب السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس عن تطلعه أن تجرى مباراة فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي المرتقبة في أجواء إيجابية للغاية تليق باسم كرة القدم المصرية والتونسية وترقى إلى مستوى الفريقين العريقين بهدف إسعاد جماهير الشعبين.

وقال السفير المصري -في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم /الأربعاء/- إنه كان في شرف استقبال بعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لدى وصولها مطار قرطاج بتونس كما كان في الاستقبال من الجانب التونسي رئيس نادي الترجي حمدي المؤدب، مشيرا إلى أن مشاركة المؤدب في استقبال بعثة الأهلي تعد تجسيدا عمليا لعلاقات الأخوة التي تربط الناديين والشعبين الشقيقين.

وأشاد السفير المصري - في تصريحه - بجهود السلطات التونسية وحرصها على تقديم كافة التسهيلات وتوفير كل سبل الراحة للبعثة منذ وصولها إلى مطار قرطاج بتونس.

كما توجه السفير إيهاب فهمي في هذا السياق بالشكر إلى وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني التونسية بالإنابة سهام العيادي لما تم بذله من جهود في هذا الصدد، منوها بعمق العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين مصر وتونس.

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي المصري والترجي التونسي لكرة القدم يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي برادس في مباراة الذهاب في إطار الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا على أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني التونسية بالإنابة سهام العيادي قد أكدت للسفير إيهاب فهمي خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضي حرصها على أن تدور المباراة في أجواء أخوية وودية.