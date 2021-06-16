حالة المرور اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021| فيديو

استعرض محمد صابر، محرر الشئون المرورية، الحركة المرورية من منطقة كورنيش النيل في الاتجاه القادم من مناطق الساحل ومناطق بولاق، موضحا أن هناك سيولة مرورية في محور الكورنيش الآن في هذا الاتجاه.

وأضاف "محرر الشئون المرورية"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن قطاعات جنوب القاهرة مازالت حتى الآن تشهد سيولة مرورية مرضية لجميع المواطنين، كاشفا أن الحركة المرورية كثيفة أعلي كوبري الحدائق، الذي يأتي من ناحية اتجاه الزاوية الحمراء.

وأشار "صابر"، إلى أن مطلع كوبرى المطرية الذي يأتي من كابلات وذاهب إلى مناطق التجنيد بمصر الجديدة يشهد ازدحاما مروريا بعض الشئ، ويفضل العبور من شارع المطرية ومن ثم صعود كوبري سرايا القبة سوف يكون أفضل حالا في هذا التوقيت.

وأكد، أن كوبري أكتوبر كوبري الجامعة كوبري عباس و كوبري الساحل مازالا يشهدان حركة مرورية مرضية حتى الآن.