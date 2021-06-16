الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لأسوان

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان.

ويخوض الفريق تدريباته عصر اليوم على أن يدخل بعدها الفريق معسكر مغلقا استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

و أكد المدير الفني للفريق أن أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق سينضم للمعسكر المغلق المقرر له مساء اليوم فور وصوله للقاهرة.

وأضاف كارتيرون: "تواصلت مع بن شرقي في الساعات الأخيرة، واللاعب أكد جاهزيته الفنية لمباراة أسوان".

وتابع المدرب الفرنسي: "الجهاز الفني استقر على أن ينضم بن شرقي للمعسكر فور وصوله للقاهرة مساء الغد الأربعاء".

وشدد كارتيرون على أن حالة اللاعب الفنية والطبية جيدة من خلال حديثه معه، كما أنه كان على تواصل مستمر معه خلال فترة تواجده مع منتخب بلاده المغرب.

وأتم المدرب الفرنسي مازحا: "لدي مهمة أخرى اليوم وهى متابعة مباراة فرنسا وألمانيا، أتمنى أن يفوز المنتخب الفرنسي، أنا متابع جيد لمنتخب بلادي".

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

