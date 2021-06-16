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أخبار البلد

"الهجرة" تنظم لقاء للخبيرة العالمية "ليلى بنس" مع رئيس البورصة المصرية

صدى البلد

استكمالا لجهود تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبورصة المصرية، نظمت الوزارة زيارة لسيدة الأعمال "ليلى بنس" إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدير شركتها استثمارات بنحو ٢،٢ مليار دولار، إلى مقر البورصة بالقرية الذكية، وذلك برفقة زوجها رجل الأعمال الأمريكي "درايدن بنس"، وبحضور وفد من وزارة الهجرة.

وقد التقى الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة بوفد الشركة الأمريكية والتي تدير استثمارات بقيمة ٢،٢ مليار دولار، وتناول اللقاء سبل فتح حسابات للمقيمين في الخارج سواء كانوا مصريين مقيمين في الخارج أو أجانب وذلك للاستثمار في البورصة المصرية، حيث استعرض الدكتور فريد الجهود المبذولة من قبل إدارة البورصة لتبسيط إجراءات التكويد للمصريين المقيمين بالخارج وللأجانب الراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، علاوة على ترحيب سيادته بالتعاون والتنسيق مع السيدة ليلى بنس فيما يتعلق بمجالات سوق المال.

كما تم بحث تبادل الخبرات في مجال الاستشارات المالية وأسواق المال وإدارة الثروات، وذلك إلى جانب تناول موضوعات عدة مثل: التداول الإلكتروني، شركات الوساطة المعتمدة (المحلية والدولية)، أوجه التشابه والاختلاف بين البورصة المصرية ونظيرتها الأمريكية، أنظمة التأمين المختلفة، التنافسية، معدلات التضخم.

ومن جانبها، قامت بنس بالتعريف بشركتها Pence Wealth Management التي تدير استثمارات تقدر ب2,2 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، وعرضت تجربة البنوك الأمريكية في توافر قسم مخصوص لإدارة الاستثمارات في كل فرع، وما مدى امكانية الاستفادة من تجربة أمريكا التي لديها عدد كبير من مواطنيها يستثمر في سوق المال. 
 
كما عبرت بنس عن امتنانها لهذا اللقاء وللنقاش الثري الذي عكس مدى قوة الاقتصاد المصري وفاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الدولة المصرية وتجني ثماره الآن، مؤكدة أن البورصة المصرية واحدة من أهم أسواق المال على مستوى العالم وتحظى بإشادة دولية كبيرة.

وفي ختام اللقاء، اقترحت السيدة بنس إعداد ورقة عمل تتضمن أفكار ومقترحات في مجال البورصات وأسواق المال، وكذلك التعاون المشترك مع البورصة المصرية لتعريف المستثمر الأمريكي أكثر وأكثر بعمل البورصة في مصر وبالشركات المقيدة في مؤشر .EGX30

وقالت بنس: "منذ أن جئت إلى مصر في زيارتي الحالية، لمست أن السوق المصرية واعدة ومبشرة للغاية وجاذبة لكافة أنواع الاستثمارات، وأتطلع إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية المصرية الكبرى وإنني على أتم الاستعداد أن أضع كافة خبراتي في هذا المجال في خدمة وطني الأم مصر".

  

ويشار إلى أن كل من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قد وقعا بروتوكول تعاون في شهر مايو الماضي يستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، بهدف إدماج المصريين في الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وذلك عقب تلقي وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

تدير ليلى بنس التي تمتلك خبرة عملية ٤٠ عاما- مؤسسة "بنس" لإدارة الثروات Pence Wealth Management الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا- كما تصدرت المركز الأول بقائمة مجلة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات الأمريكية لعام 2021 وتحديدا في جنوب كاليفورنيا.

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