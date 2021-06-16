العلاج بالطين .. تعرف على فوائده وكيف يستخدم مشاهير الهند حمام الطين

غالبًا ما يتم رصد المشاهير وهم يحاولون طرقًا جديدة للاسترخاء ، شوهدت الممثلة الهندية Sanam Re Urvashi Rautela مؤخرًا وهو تستمتع بالعلاج بالطين او حمام الطين.

وقد أعطت لمحة عن الشيء نفسه على صفحتها على Instagram ، وذكرت كيف أنها تعتبر حمام الطين أحد أنشطتها المفضلة.

وعلقت على صورتها قائلة: “كنت أفضل حمامًا بالطين في السبا "العلاج بالطين"، مضيفة: "كانت كليوباترا من أوائل عشاق حمام الطين ، في حين أن المعجبين المعاصرين يشملونني.. الاستمتاع بالطين الأحمر لشاطئ البليار".

"يُقال إن فينوس، إلهة الحب والجمال الرومانية، استخدمتها كمرآة. يعتبر الطين الغني بالمعادن علاجيًا وجيدًا للبشرة، يمكن أن يكون الطين أعجوبة .

وأضافت: "لا يزال الوحل العلاجي ، المغطى بالشفاء ، يبشر حتى اليوم بقدرته على إزالة السموم والتخلص من الشوائب وتنعيم الجلد وتحسين الدورة الدموية وتخفيف الآلام والآلام".



ما هو حمام الطين؟

يستلزم حمام الطين تلطيخ نفسه بنوع خاص من الطين له خصائص علاجية وطبية، "يقشر خلايا الجلد الميتة ويحسن الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما.

قال الدكتور سوراب شاه ، طبيب الأمراض الجلدية في مستشفى بهاتيا في مومباي لموقع Indianexpress.com ، إنه بالنسبة للصدفية ، عادةً ما يتم أخذ الطين من البحر الميت.

ووفقاً له، فإن هذا الطين الخاص منتشر في المناطق ذات ينابيع المياه الكبريتية الساخنة وفي المناطق ذات النشاط البركاني السابق.. مشيرًا إلى أنه غني بالمغذيات الدقيقة والمعادن الكبيرة التي يحتاجها الجسم - مثل الكبريت والزنك والنحاس والسيلينيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وبعض الهالوجينات مثل البروم واليود" .

وأضاف أنه يساعد محتوى الكبريت في الطين أيضًا في علاج العدوى البكتيرية مثل الدمامل المتكررة ويخفف أيضًا آلام المفاصل والعضلات. وله تأثير الاسترخاء وتجديد الشباب.. كان هذا العلاج رائجًا منذ آلاف السنين وهو أيضًا جزء من علاجات السبا الحديثة.

يتكون الطين من مكونات مثل المياه المعدنية الدافئة أو الرماد البركاني أو الخث العضوي أو طين البحيرة أو المياه المالحة. كل مجموعة لها تأثيرات متغيرة ، وفقًا للتقارير.

هل الحمامات الطينية للجميع؟

وفقًا لـ Healthline ، فإن الطين ليس بديلاً عن الأدوية الموصوفة للحالات التي تم تشخيصها.

واقترحت أنها طريقة منخفضة المخاطر للغاية لعلاج بعض الحالات ، وتعزيز صحة الجلد ، وهي آمنة لمعظم الناس.