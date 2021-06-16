تجاوز ضد سياستنا.. الصين ترد على بيان القمة الأمريكية الأوروبية

أعربت الصين، عن رفضها لبيان القمة الأمريكية الأوروبية، واصفة إياه بأنه "يتجاوز كثيرا" معيار تطوير العلاقات الثنائية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعارض أي دولة تحاول فرض مطالبها على الدول الأخرى.

فيما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أن البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، أكدت معارضتها للبيان المشترك الصادر عن القمة الأمريكية الأوروبية ببروكسل.

وأضافت البعثة الصينية أن بيان القمة الأمريكية الأوروبية مضى لما هو أبعد من معيار تطوير العلاقات الثنائية، موضحا أنه مليء بعقلية الحرب الباردة القديمة وخطاب سياسات الكتلة.

وأعربت البعثة عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية للإشارات إلى الصين في البيان، مؤكدا أن تايوان وهونج كونج وشينجيانج والتبت هي من الشؤون الداخلية للصين، وان بحري الصين الشرقي والجنوبي يتعلقان بسيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية.

وقال المتحدث "وفيما يتعلق بمن يفرض عقوبات أحادية الجانب على أساس الأكاذيب والتضليل، ومن يضغط على الآخرين ويُكرِههم ليحافظ على هيمنته، فالمجتمع الدولي يرى بوضوح شديد ويمكن للناس المنصفين أن يميزوا الصواب من الخطأ".