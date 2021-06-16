بسملة السلاموني أول لاعبة مصرية عربية تتاهل للأولمبياد في الترايثلون

تأهلت المصرية بسملة السلاموني بطلة مصر وافريقيا في الترايثلون إلى أولمبياد طوكيو وذلك لأول مرة منذ تأسيس الاتحاد المصري للعبة منذ ٢٠٠٩،لتصبح بسملة اول لاعبة مصرية عربية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

ومن جانبه وجه اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد المصري والعربي والأفريقي الشكر مدرب بطلة مصر أحمد سلامة وجميع المدربين والاداريين الذين ساهموا في ذلك.

كما خص بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدعم للاتحاد واللاعبة بقوة عند اصابتها اثناء التدريب وعودتها في اسرع وقت واستئناف مشوارها للتأهل.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر فاز برئاسة الاتحاد بالتزكية لولاية جديدة حتى 2024.