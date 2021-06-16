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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حظر العروض .. دجلة يحسم رحيل مرعى وعبدالعاطى إلى الزمالك

وادي دجلة
وادي دجلة

أغلق مسئولو وادى دجلة الباب بشكل تام أمام  العروض التى تلقاها محمود مرعي ومحمد عبدالعاطى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية .

وقرر مسئولو وادى دجلة عدم الحديث عن أى عروض أو البث فيها فى الوقت الراهن نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق بجدول ترتيب الدوري الممتاز ومحاولة النجاة من الهبوط إلي دوري القسم الثانى .
وطالب وادى دجلة لاعبيه بالتركيز التام مع الفريق فى الوقت الراهن وعدم التطرق لأى أحاديث خاصة بالعروض نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها الفريق ، مع وجود وعود بالنظر إلى العقود فى نهاية الموسم حال ضمان الفريق البقاء فى الدوري الممتاز .

وفى هذا السياق ، رفع الجهاز الفنى لدجلة بقيادة عبدالباقي جمال حالة الطوارىء القصوى استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .

ويشهد معسكر ووادى دجلة  الحالىبالعين السخنة إقامة التدريبات على فترتين صباحا وعقب الظهر فى ظل سعى الجهاز الفنى للوصول إلى أعلى نقطة من الجاهزية قبل العودة لاستئناف مسابقة الدوري لتصحيح المسار وإنقاذ مسيرة الفريق من الهبوط إلى دوري القسم الثانى.

ويعيش وادى دجلة واحدا من أسوأ مواسمه على الإطلاق وتراجعت نتائجه بشكل كبير فى مسابقة الدوري الممتاز مما أدى إلى توقف رصيده عند 18 نقطة محتلا بها المركز الـ 17 بجدول ترتيب المسابقة.
 

وادي دجلة الزمالك محمود مرعي محمد عبدالعاطي نادي الزمالك الدوري المصري

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