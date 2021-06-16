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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مروع.. طفلة تصاب بحروق شديدة بعد انفجار مفاجئ لغاز منزلي

طفلة تصاب بحروق شديدة
طفلة تصاب بحروق شديدة بعد انفجار مفاجىء لغاز منزلي

أصيبت طفلة لم تتعد الـ10 أعوام من عمرها بحروق خطيرة غطت ما يقرب من نصف جسدها بعدما اشتعل خزان غاز البروبان في منزلهم بشكل مفاجئ أثناء تجمع عائلي. 

وحسب ما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية نقلت العائلة إيسلا كوك إلى المستشفى في أعقاب الحادث الذي وقع في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأوضح الأطباء بالمستشفي الأمريكي أن الفتاة الصغيرة تخضع للتعافى الآن من حروق  من الدرجة الثانية والثالثة والتي غطت بالتحديد 46% من جسدها.

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ونبهت كاتلين ويليامز، التي أطلقت حملة لجمع التبرعات لها، إن جسد إيسلا تعرض لوطأة من ألسنة اللهب التي يبلغ ارتفاعها عشرة أقدام؛ لذا ننشاهد ضرورة التبرع لها، ولا نعلم التكلفة الكاملة المطلوبة لعلاجها حتى الآن، لكننا نتوقع أن تكون خيالية. 

وأضاف والدة الطفلة، جاستن كوك: «إنه أمر مأساوي أن أشاهد ابنتي تشتعل أمامي، ولا أستطيع فعل شىء لها، الأطباء، لقد تألمت كثيرًا، والأطباء الآن يقومون بترقيع جلدها». 

وأشارت والدتها إلى أن طفلتها تتمتع بشخصية  جريئة ومرحة، وأكثر ما تحبه هو الجمباز، مصدومة: «كيف تفقد كل هذا في لحظة وضحاها!». 

ويهدفون إلى جمع تبرعات للفتاة تقدر بـ141 ألف جنيه إسترليني، فيمل وصلت حتى الآن إلى حوالي 68 ألف جنيه إسترليني من هذا الإجمالي.

انفجار حادث المستشفى الولايات المتحدة انفجار أسطوانة غاز الأسبوع الماضي جمع التبرعات جمباز حروق من الدرجة الثانية

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