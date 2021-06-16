بزعم قيامها محاولة دهس.. إصابة فلسطينية برصاص الإحتلال شمال القدس

أفادت وكالة "معًا" الفلسطينية، في نبأ عاجل لها، بإصابة سيدة فلسطينية بجراح بزعم قيامها بمحاولة دهس وطعن.

وحسب الوكالة الفلسطينية، أطلق جنود الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، النار على سيدة قرب حاجز حزما شمال شرق مدينة القدس بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

أما وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فكشفت أن السيدة كانت تقود سيارتها عند مدخل بلدة حزما، وأطلق جنود الاحتلال النار عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنها وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة بالقرب من قرية حزما قرب رام الله، وتم تحييد المنفذة في المكان، على حد زعمه.



