عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بزعم قيامها محاولة دهس.. إصابة فلسطينية برصاص الإحتلال شمال القدس

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة "معًا" الفلسطينية، في نبأ عاجل لها، بإصابة سيدة فلسطينية بجراح بزعم قيامها بمحاولة دهس وطعن.

وحسب الوكالة الفلسطينية، أطلق جنود الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، النار على سيدة قرب حاجز حزما شمال شرق مدينة القدس بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

أما وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فكشفت أن السيدة كانت تقود سيارتها عند مدخل بلدة حزما، وأطلق جنود الاحتلال النار عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنها وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة بالقرب من قرية حزما قرب رام الله، وتم تحييد المنفذة في المكان، على حد زعمه.

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا

بزعم محاولة طعن.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال


 

جنود الاحتلال فلسطين القدس دهس مدينة القدس جيش الاحتلال

ترشيحاتنا

حادث مروع.. طفلة تصاب بحروق شديدة بعد انفجار مفاجئ لغاز منزلي

الدوري المصري .. صدام قوى بين البنك الأهلى وإنبي اليوم

أول تحرك برلماني بشأن المعاش المبكر

اسمه هاني وعاش 25 عاما..وفاة دب حديقة الحيوان بأزمة قلبية

إنارة 4 مدن وبناء 3 مدارس ..التعاون الدولي تجهز لاجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب السودان

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

حادث مأساوي.. وفاة طفل جوعاً مربوط داخل سيارة والديه لعدة أيام

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

وزير التعليم : الامتحان التجريبي للثانوية العامة سينعقد على التابلت والبابل شيت

وزير الشؤون الخارجية التونسي: مستعدون بالكامل للدفاع عن حق مصر والسودان في مياه النيل

دعاء الخوف والتوكل على الله ..ردده يحميك ويحفظك

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ