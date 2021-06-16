صبيح: استئناف تدريبات منتخب الكيك بوكسينج استعدادا للبطولة العربية في العراق

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح استئناف تدريبات المنتخب الوطني للكيك بوكسينج استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في العراق خلال شهر أغسطس المقبل وبطولة العالم التي تحتضنها دولة إيطاليا شهر أكتوبر من العام الجاري.

وتنتظم عناصر المنتخب الوطني للكيك بوكسينج بإجمالي 34 لاعب في مدرسة الموهوبين يومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع فيما تنتظم لاعبات المنتخب الوطني البالغ عددهم 18 لاعبة في نادي الجلاء الرياضي يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع استعدادا للفعاليات الدولية المقبلة.

وكشف محمد صبيح، أن اللاعبين المنضمين لتدريبات المنتخب للكيك بوكسينج هم اللاعبين أصحاب المراكز الأولى والثانية في بطولة الجمهورية للعموم وعلى أساسها سيتم اختيار أصحاب المركز الأول للانضمام إلى صفوف الفراعنة.

ويعمل الجهاز الفني لمنتخب الكيك بوكسينج على تجهيز جميع العناصر المشاركة في التدريبات حتى موعد إجراء مباريات الأدوار النهائية من بطولة الجمهورية للعموم التي تقام يوم 25 من شهر يونيو الجاري حتى يتم الاستقرار على عناصر منتخب الفراعنة بشكل نهائي.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بانضباط جميع العناصر المشاركة في التدريبات متوقعا أن تكون المباريات النهائية في بطولة الجمهورية ذات منافسات قوية للغاية بين العناصر المشاركة من أجل نيل شرف الانضمام إلى منتخب الفراعنة.

ووجه محمد صبيح بتكثيف التدريبات للعناصر المختارة لمنتخب الكيك بوكسينج بهدف تجهيزهم للاستحقاقات المقبلة من أجل حصد المراكز الأولى في البطولات المقبلة وهو الهدف الذي تم التخطيط له منذ بداية الموسم لحصد المراكز الأولى ورفع اسم مصر عاليا ضمن الدول المشاركة.