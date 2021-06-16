اسمه هاني وعاش 25 عاما..وفاة دب حديقة الحيوان بأزمة قلبية

أكد مصدر بحديقة الحيوان بالجيزة، وفاة الدب هاني إثر أزمة قلبية ، وسط محاولات من الفريق الطبي لعمل إنعاش، وإعطاءه حقنة منشطة على مدار ساعة، لكنه فارق الدب الحياة ، مضيفا أنه تعرض لأزمة قلبية نتيجة لتقدمه في العمر .

وقال المصدر في تصريحات ل "صدى البلد"، الثلاثْاء، إن هذا هو التشخيص الأولي لوفاة الدب هاني، موضحاً أنه كان يعيش في الحديقة منذ ٢٥ عاما.

وأشار المصدر، إلى أن الدب تعرض لأزمة صحية منذ ٢٠ يوما، ونجح الفريق الطبي في إنعاشه واسترد صحته مرة أخرى



وكشف المصدر ، أن الفريق الطبى أخذ عينات للدب لتحليلها لمعرفة وتحديد سبب الوفاة، ومن المرتقب أن يتم تشريح جثة الدب للتعرف على أسباب الوفاة المفاجأة، خاصة وأن الدب متواجد بالحديقة منذ أكثر من 25 عاما.

الجدير بالذكر أن الدب هانى لاقى شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، وخاصة بعد حادث وفاة زوجاته الثلاثة للفوز بحبه، حيث دشن عدد من المواطنين هاشتاج باسم "#الدب _هانى" وضم العديد من التعليقات الساخرة