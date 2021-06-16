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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: المؤتمر الدولي للتشييد المستدام يناقش الإدارة المتكاملة لـ المدن الذكية 20 يونيو

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاعات  التطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، ضمن 6 قطاعات مستهدفة للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات،  بعنوان الإدارة المتكاملة لـ المدن الذكية - Integrated Management of Smart Cities "، والمقرر عقده تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 20 : 22 يونيو الجاري  بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالدقي، والذي يستهدف أيضا مشاركة قطاعات الإنشاءات وإدارة التشييد، والهندسة الكهربائية، والعمارة والتخطيط العمراني.

من جانبه، قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، إنه سیتم تنظیم 5 ورش عمل على أجندة المؤتمر، حول موضوعات، التحول من المباني العادية إلى المباني الذكية، والاقتصاد الذكي، وإدارة أنظمة النقل الذكية، والحوكمة الذكية، والإدارة الذكية لمخالفات البناء والهدم، بجانب افتتاح معرض مصر الدائم للبناء الأخضر، وذلك بمشاركة الجهاز القومي للاتصالات كشريك رئيسى بالمؤتمر.

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وأضاف الدكتور خالد الذهبي، أن المؤتمر يتضمن 22 موضوعا، منها إدارة البنية الأساسية، إدارة المعرفة، الهندسة القيمية، الإدارة الإستراتيجية، الدعاوى وفض المنازعات والتحكيم، تعليم هندسة التشييد، إدارة المشاريع في مجال التشييد، نمذجة معلومات البناء، الحوكمة، الشراكة بين القطاع العام والخاص، إدارة الأصول المستدامة،  تقنيات التصميم والتشييد المستدامة، أنظمة التقييم للمجتمعات الخضراء، إدارة المخلفات الصلبة، الإدارة الذكية للنقل والمرور، نماذج الذكاء الاصطناعي، تقنيات المعلومات والاتصالات للمدن الذكية، حلول انترنت الأشياء للمدن الذكية، تحليلات البيانات الضخم، والمباني الذكية الاقتصاد الذكي.


وأشار الدكتور خالد الذهبي، إلى أن من ضمن أهداف المؤتمر الدولي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، أنه يتيح ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ تقديم وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت والاﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إلى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإدارة اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

 

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التطوير العقارى تكنولوجيا المعلومات المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام المدن الذكية المركز القومي لبحوث الإسكان

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