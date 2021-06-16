الشباب والرياضة تواصل فعاليات برنامج Nation Builder

تواصل الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات البرنامج القيادي Nation Builder الذي تنظمه بالتعاون مع مؤسسة Nation Builder والسفارة الامريكية.

وبدأت فعاليات اليوم بعقد ورشة عمل بقيادة السيد Mason West بعنوان design thinking تلقي فيها المشاركون آليات تكوين فكرة من البداية والتسويق لها، وعمل نموذج مصغر للمشروع والعمل بروح فريق العمل لانجاح الفكرة.

كما تطرق السيد ماسون ويست إلى المشروعات التي ينفذها الطلائع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة حيث قام ممثل من كل مجموعة من المشاركين بالتحدث عن فكرة مشروعه، وتبادل الأفكار والنقاشات الحوارية بين أعضاء المجموعات استعدادا للعرض النهائي للمشروع.

ومن المقرر، أن تختتم اليوم فعاليات البرنامج بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وممثلي السفارة الأمريكية، وعدد من قيادات الوزارة.