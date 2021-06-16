الدوري المصري .. صدام قوى بين البنك الأهلى وإنبي اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي فى مواجهة قوية اليوم أمام البنك الأهلى بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2020/2021.



ويخوض البنك الأهلى مباراة اليوم رافعا شعار لابديل عن الفوز من أجل محاولة الهروب من الموقف الصعب الذى بات عليه الفريق بجدول ترتيب الدوري الممتاز .



وحرص خالد جلال المدير الفنى للبنك على إقامة فترة إعداد قوية لفريقه بمعسكر مغلق بالإسماعيلى مستغلال فترة التوقف الدولى الخاص المنتخبات .



وفى المقابل يسعى إنبي إلى الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز وكان الفريق البترولى أقام عدد من التدريبات القوية تحت قيادة مدربه حلمى طولان فى ظل الرغبة فى تحقيق عدد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة .



ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن خاض 23 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان و يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا.