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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائلة جبر: الدولة قامت بمجهود متكامل للقضاء على الهجرة غير الشرعية

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

قالت السفيرة نائلة جبر ، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، إن الدولة قامت بعمل مجهود متكامل للقضاء على فكرة الهجرة غير الشرعية .

 

وأضافت " جبر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن هناك تعليمات مشدده رئاسية بضبط الحدود .

 

وأشارت إلى أنه تم العمل على أول قانون للهجرة غير الشرعية ، لمكافحة هذه الجريمة ووضع عقوبات صارمة للمخالفين.

 

وتابعت أننا نمتلك الآن الجانب الأمنى والمؤسسى والتشريعى ، إلى جانب وضع خطة تندرج تحت استراتيجية الدولة وكلها منظومة متكاملة تؤدى للنجاح .

 

السفيرة نائلة جبر الجريمة الهجرة غير الشرعية مجهود متكامل

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