نائلة جبر: الدولة قامت بمجهود متكامل للقضاء على الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر ، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، إن الدولة قامت بعمل مجهود متكامل للقضاء على فكرة الهجرة غير الشرعية .

وأضافت " جبر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن هناك تعليمات مشدده رئاسية بضبط الحدود .

وأشارت إلى أنه تم العمل على أول قانون للهجرة غير الشرعية ، لمكافحة هذه الجريمة ووضع عقوبات صارمة للمخالفين.

وتابعت أننا نمتلك الآن الجانب الأمنى والمؤسسى والتشريعى ، إلى جانب وضع خطة تندرج تحت استراتيجية الدولة وكلها منظومة متكاملة تؤدى للنجاح .