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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لديها 90 حفيدًا.. جلسة تصوير لسيدة مع بناتها وأصغر طفلة بالعائلة

جلسة تصوير لسيدة
جلسة تصوير لسيدة مع بناتها وأصغر حفيدة لها

احتفلت سيدة عجوز تبلغ من العمر 86 عامًا بأصغر حفيدة لها والتي تبلغ من العمر أسبوعين خلال جلسة تصوير لها مع بناتها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية احتفلت ماري مارشال والتي أنجبت من الأولاد ثمانية بآخر حفيدة لها حيث يبلغ عددهم 90 حفيد وحفيدة. 

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وأنجبت «مارشال» التي تعيش في عاصمة اسكتلندا، إدنبرة، أكبر بناتها تشيريل بورثويك، والتي تبلغ من العمر 50 عامًا، ولديها 4 أبناء فقط. 

ونظرًا لأن حجم العائلة كبيرة، توضح ماري لم تعد تشتري أي هدية لأي حفيد من أحفادها حيث أنها كانت تقضى نصف العام في ذلك.

وأضافت «مارى»: «أنا امرأة محظوظة وسعيدة جدًا، وهو لأمر رائع أن يكون لديك مثل هذه العائلة الكبيرة، فهناك دائمًا شخص ما يبحث عنك». 

ونبهت والدة آخر حفيدة للعائلة حتى الآن، توني لي: «من السابق لأوانه بعض الشيء أن نرى تشابهًا مع جدتها ، لكنها أحبا بعضهما عندما التقيا!».

وأشارت إلى أن العائلة لم تلتقي كثيرًا منذ انتشار فيروس كورونا، لكن عندما نلتقى نضحك ونمرح كثيرًا، ولم أسمع عن عائلة بهذا الحجم من قبل. 

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