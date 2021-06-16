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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد ترفيق المناطق الصناعية فى نجع حمادي

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المناطق الصناعية "هو" بنجع حمادي، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

رافقه خلال الجولة حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا،  وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.

 

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واستمع محافظ قنا، في مستهل زيارته إلى شرح مفصل للأعمال التي يجري تنفيذها بشبكات البنية التحتية، ومن ضمنها أعمال شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض وأعمال مد الكابلات لشبكة الكهرباء، والتي تضم 14 موزعا و23 محول كهرباء وأعمال شبكات الاتصالات والغاز الطبيعي.

 

وأكد محافظ قنا ضرورة التنسيق بين الشركات التي تتولى تنفيذ الأعمال بالمناطق الصناعية ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة، مشدداً على الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين، وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

 

وأوضح الداودي أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو نجع حمادي، حيث خصصت الدولة نحو ٣ مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق.

 

وأوضح أن إجمالي عدد المصانع وصل إلى 285 مصنعا، منها 79 مصنعا منتجا، و157 مصنعا في مرحلة الإنشاء، و49 مصنعا في مرحلة استخراج التراخيص بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار و969 مليون جنيه، مؤكداً أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثمارياً جاذبا للمستثمرين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.


 

 

محافظ قنا يتابع أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المناطق الصناعية

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