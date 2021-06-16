خلال استقباله وفد أوزبكستانى.. القصبي يطالب بوضع مفهوم دقيق لمصطلح حقوق الإنسان

رحب رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان برئاسة عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان، والذى يتضمن حقوق الأطفال والشباب والقاصرات .

وتابع القصبي: قائلا أرحب بكم فى مجلس النواب الذى أنشأ عام 1866 وله تاريخ كبير فى مجال العمل النيابى، حيث أصدر أول دستور عام 1923 و30 و54 و71 و80 و2005 و2007 و2012 و2014 عقب إصدار هذا الدستور شهدت مصر انتخابات نزيهة أسفرت عن إنتخاب 596 نائب يمثلون شعب مصر منهم 164مرأة و124 شباب و8 ذوى إعاقة و8 مصريين بالخارج.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة وهم أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، والنواب هند حازم ، و نجوى خلف وعبير جمال، ومن الجانب الاوزباكستانى عالية يونسوفا نائبة ممثل (أمين المظالم) في المجلس العالي (البرلمان) في مجال حقوق الإنسان، وممثلة في مجال حقوق الطفل، رئيسة الوفد، ولطف الدين خوجايوف القائم باعمال أوزبكستان في مصر، وستار رحمتوف مدير مكتب الممثل (أمين المظالم) في المجلس الأعلى في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح القصبي، أن لدينا علاقات قديمة وعميقة وتاريخية تربط بين مصر وأوزبكستان فمصر كانت فى مقدمة دول العالم اعترافا باستقلال أوزبكستان فى 26يناير عام 1991 وأيضا كانت من أوائل الدول التى افتتحت سفارتها فى طشقند عام 1993، كما افتتحت أوزبكستان سفارتها فى مصر عام 1994 واستمرت العلاقات الطيبة بين البلدين حتى توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان فى بداية شهر سبتمبر 2018 استقبله خلالها الرئيس شوكت مير ضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان ووقع خلالها الرئيسين إحدى عشرة وثيقة تعاون بين البلدين.

وتابع: ثم تلا ذلك زيارة تاريخية لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر فى أكتوبر 2018، وعلى الصعيد البرلمانى شرفت باستقبال خمس وفود رفيعة المستوى من دولة أوزبكستان وتشرفن بزيارة أوزبكستان، حيث كانت الزيارة الأولى كانت فى 31 مايو 2018، والثانية فى 19 مارس 2019 ، والثالثة 26 مارس 2019 ، وهذا الوفد هو الوفد رقم ٦ الذى استقبله ، وأرحب بكم من الدولة العزيزة على قلوب الشعب المصرى من دولة أوزبكستان.

وأكد القصبى، أنه يود أن يسجل موقف تعيينه كسفير لدولة أوزبكستان بالقاهرة لدعم العلاقات بين البلدين موضحا أنه تم تكليفه بنقل تحيات رئيس مجلس النواب والوكيلين وأمين المجلس إلى الوفد الاوزباكستانى وأود أن أطمئنكم أن علاقاتنا قوية وعميقة وعلينا أن نسعى إلى تفعيل ١١ اتفاقية تم توقيعها موضحا أنه تم التوافق على تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين وسوف نسعى إلى تفعيلها قريبا.

وأشار إلى أن من ضمن النجاحات بين البلدين فتح خط طيران، وكذلك زيادة المنح للطلبة من اوزباكستان فى جامعة الأزهر ، ومصر تعد من أوائل الدول التى وقعت على حماية الأطفال وذوى الاعاقة،الاعاقة، متابعا: يسعدني أن أنقل لكم هذه التجربة الناجحة التى تحولت إلى مواد بالدستور المصرى، ولدينا قوانين هامة فى مجال الأطفال التى غيرت وجه الحياة بالكامل ، وبالنسبة للمرأة مصر وضعت نسبة مشاركة المرأة فى مجلس النواب، ولدينا نائبات يمثلن 27 % داخل هذا المجلس، وأصبح أداء المرأة فاعلا ومميزا.

واستطرد: بالأمس كنت أناقش قوانين تقدمت بها نائبات بالمجلس ، ولدينا نظام غرفتين مجلس شيوخ ومجلس نواب، واستعادة مصر أهل الحكمة مؤخرا ممثلين فى مجلس الشيوخ والنقطة الأخيرة ، وهى حقوق الإنسان حيث أن هناك توافق وتشابه بين البلدين الذين يدعوان إلى السلم والسلام".

واسترسل: واسمحى لى أن العالم فى حاجة لوضع مفهوم دقيق لكلمة حقوق الإنسان ونحن نفهم أن حقوق الانسان فى الصحة والتعليم والأطفال ولكن هناك بعض الدول استخدمت هذا المسمى بشكل مغلوط للتدخل فى شئون الدول ونرفض التلاعب ودعم القتلة تحت مسمى حقوق الإنسان .

من جانبها ، أوضحت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، أنها تنقل تحية رئيس مجلس النواب الاوزباكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصرى المستشار الدكتور حنفى جبالى،جبالى، وأريد أن أؤكد أن العادات والتقاليد متشابهة بين شعوب البلدين لتطوير العلاقات بين البلدين، ومن الممكن أن نتعاون معكم فى مجال الاستثمار والسياحة والاقتصاد .

وتابعت: نثمن تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين، ونحن نرجو تقديم اعداد جمعية الصداقة من نواب مصر لتفعيل الجمعية، ونثمن العلاقات فى مجال حماية حقوق الطفل، وفقا لما أقرته الأمم المتحدة ، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، ومصر تدعم اوزباكستان فى مجال حقوق الإنسان، وكان اوزباكستان ضمن الدول التى تدعم موقف مصر فى منظمة التعاون الإسلامي، بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى، ومكافحة الإرهاب.

واسترسلت: نشكركم لدعم موقف اوزباكستان فى جلسة ٧٢ الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى ، وكذلك دعم مصر لأوزبكستان فى المجلس التنفيذى لحقوق الانسان فى ٢٠٢٠ ووكذلك نشكركم على دعمنا فى اجتماع المجلس التنفيذى المقبل لليونسكو هذا العام المقبل وخاصة ونأمل التعاون أن يتطور تطورا مثمرا.

وأشارت إلى أننا كان لدينا غرفة واحدة لمجلسى النواب والشيوخ وفى عام ٢٠٠٣ أصبح كلا على حدة وعملت نائبة لمدة ١٥ عاما وانتخبت ٣ مرات ، ولدينا دور هام للمرأة ، وحاليا رئيسة مجلس الشيوخ امرأة ونائبتها فى المجلس التشريعى امرأة، ولدينا مشاركة الشباب بالمجلس والشباب فى البرلمان لديهم نشاطا واسعا ويقومون بطرح المسائل المهمة بالمجلس التشريعى.

ونوهت قائلة: وفيما يخص حقوق الإنسان لدينا دور هام وفى عام ٢٠١٩ كان لدينا قرار خاص من قبل الرئيس بخصوص الأطفال، ولدينا مسودة قانون لحقوق الاطفال نقوم بإعدادها وإلى جانب ذلك اتخذ قرار رئاسى فى مايو الماضى لدعم حقوق الأطفال، وبناءا على هذا القرار أصبح بمجلس حقوق الاطفال صلاحيات عديدة ويعمل بشكل مستقل وهناك أنشطة مع لجان حقوق الاطفال فى العديد من البرلمانات من روسيا الاتحادية والدول المجاورة وفى المستقبل القريب لدينا النية لتوسيع هذا التعاون وهدفنا دعم حقوق الاطفال لأنهم الجيل القادم .

وأشارت إلى أنه قبل توجهنا إلى القاهرة تعرفنا على الأرضية القانونية لمجال حقوق الإنسان وكذلك حقوق الطفل ونسعى لإقامة علاقات تعاون فى هذا المجال ونسعى بتبادل الخبرة والتجربة لحل المسائل المشاركة بين البلدين ووقعنا أكثر من ٧٠ اتفاقية فى مجال حقوق الإنسان وذوى الاعاقة تهدف لدعمهم ونتمنى تعزيز وتبادل الخبرة فى اللقاءات القادمة لإعداد القوانين بدعم حقوق الإنسان والأطفال ونقوم بدراسة عميقة من الدول الغنية فى هذا المجال من خلال التشريعات ونتمنى زيادة أعداد المرأة فى مجلس النواب لأنها تفهم قضايا الطفل والتعليم والصحة وهدفنا الرئيسي هو تعميق العلاقات بين البلدين ودراسة تجربة أصدقائنا فى مصر وكما تعلمون لدينا قضية جائحة كورونا وكانت لها تداعيات خاصة للأطفال ، موضحة أن هناك اذدواجية فى التعامل فى ملف بحقوق الإنسان ويجب إزالة هذه الازدواجية من خلال التعاون بين البلدين.

،من جانبه أكد لطف الدين خوجايوف القائم بأعمال سفارة اوزباكستان بالقاهرة على ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين وخاصة التى تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدولة اوزباكستان وهى 11 اتفاقية كما نسعى إلى زيادة التعاون السياحى بين البلدين .