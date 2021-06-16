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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السعودية تقترح إضافة مصر عضوا دائما فى المكتب التنفيذى لـ وزراء الإعلام العرب

الدكتور ماجد عبد
الدكتور ماجد عبد الله القصبى

اقترح الدكتور ماجد عبد الله القصبى  وزير الإعلام السعودى، فيما يتعلق بعضوية الدول فى المجلس التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، إضافة فلسطين كعضو دائم فى المكتب التنفيذى، وإضافة مصر عضوا دائما فى المكتب التنفيذى وعضوا دائما فى المكتب التنفيذى خلال فترة رئاستها.

 

وقال  الدكتور ماجد عبد الله القصبى  إن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، تشهد تطورات خطيرة ومتسارعة، وهو ما يتطلب منا بذل المزيد  من الجهود لزيادة وعي المجتمع الدولى بضرورة العمل على إحياء عملية السلام التى تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.


وتقدم وزير الإعلام السعودى، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالشكر للأمين العام لجامعة  الدول العربية أحمد أبو الغيط على ما يقوم به من جهود   العمل العربى المشترك، بالإضافة للشكر لجمهورية العراق على ما قدمته خلال توليها رئاسة المجلس التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب.


ولفت إلى أن “المملكة العربية السعودية تؤكد موقفها الثابت فى دعم الشعب الفلسطيني وتأييد جميع الجهود الرامية للوصول لحل شامل وثابت للقضية الفلسطينية، حيث نرى أن السلام هو خيار استراتيجي لضمان استقرار المنطقة”.


وأشار إلى أن العمل العربى الإعلامى المشترك تحديات كبيرة فى ظل التحولات والمتغيرات التى يشهدها العالم حاليا، لا سيما التدفق الهائل السريع للأخبار وتسارع الأحداث وتعدد الاحتياجات المعرفية للمتلقين وتنامى البدلات الرقمية للإعلان التقليدى والتداعيات الخاصة بجائحة كورونا تفرض على وسائل الإعلام العربية أن تلعب دورا أكثر فعالية فى التعامل مع جائحة كورونا والتعافى منها وعودة الحياة لطبيعتها من خلال حث الجمهور على تلقي اللقاح.

 

 

 

 

 

فلسطين مصر السعودية مجلس وزراء الإعلام العرب

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