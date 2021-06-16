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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات إزالة التعديات

على مساحة 1160 متر.. إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية


شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب

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وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز( الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى)، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة  1160 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 800 م بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

-  إيقاف أعمال مخالفة وفك شدة خشبية بمساحة 300 م٢ بقري الابعاديه  وسنهور بدمنهور.

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 60 م عباره عن سملات خرسانية بحوش عيسى.

 

حملات إزالة التعديات محافظ البحيرة اخبار المحافظات البحيرة التعديات

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