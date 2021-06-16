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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة نظافة بحي المطار بمدينة الأقصر..صور

حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة بمدينة الاقصر

قام حي المطار بمدينة الأقصر، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي بتنفيذ حملة نظافة مكثفة لليوم الثانى على التوالي بمنطقة منشأة العمارى متضمنة الجزر الوسطي بدءًا من مدخل طريق البحارة حتى جبانة المسلمين من الجهة الغربية. 
 

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يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى آلهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينه الأقصر، لرؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

كما شملت الحملة رفع وتفريغ صناديق القمامة من طريق منشأة العمارى الرئيسي والزناقطة وطريق المطار وجامع الرحمة بالفاخورة وبنزينة عواد وملعب نجع العرب والوحدة البيطرية وطريق السوفتيل وجامع العرب ، وبالوردية المسائية تم رفع التراكمات والمواد الصلبة من منطقة المنشأة وطريق السوفتيل والحى القديم امام المنطقة الجوية.


كما قام حي وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحي بتنفيذ حملة نظافة بالوردية الليلية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة، استهدفت الشوارع والحواري الجانبية لشارع المحطة إضافة لأعمال الرش والتعقيم لميدان ابو الحجاج والشوارع الرئيسية وأسفرت عن رفع ٣ طن قمامة وأتربة، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وبسام أحمد من المتابعة الميدانية، وعبد الكريم أحمد مسؤول قطاع النظافة بالحي.

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محافظ الأقصر رؤساء الاحياء المتابعة الميدانية رئيس مدينة الأقصر حملة صناديق القمامة حملة نظافة الأقصر

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