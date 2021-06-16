أعراض مرض الكبد الوبائي.. وطرق الوقاية منه وعلاجه

استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على هامش زيارتها لمدينة جنيف بسويسرا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة، إنجازات مصر في القضاء على مرض الكبد الوبائي أو كما يعرف بـ التهاب الكبد C من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء عليه.

وإليك أبرز أعراض مرض الكبد الوبائي أو كما يعرف بـ التهاب الكبد C وطرق الوقاية منه:

يعتبر مرض الكبد الوبائي عدوى فيروسية تسبب التهاب الكبد؛ مما يؤدي في بعض الأحيان إلى أضرار خطيرة في الكبد، وينتشر فيروس التهاب الكبد C عن طريق الدم الملوث.





وكان علاج مرض الكبد الوبائي التهاب الكبد C يتطلَّب حقنًا أسبوعية وأدوية تُؤخذ عن طريق الفم حتى وقت قريب، ونظرًا للمشاكل الصحية الأخرى والآثار الجانبية غير المقبولة التي ينطوي عليها هذان النوعان من العلاجات، ولم يتمكن العديد من المصابين بفيروس سي من استخدام هذين العلاجين.







ولكن تغيَّر كل ذلك، فالآن، وأصبح مرض الكبد الوبائي فيروس سي المزمن قابلًا للشفاء عادةً باستخدام أدوية تُؤخذ عن طريق الفم كل يوم لمدة تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك الطبي”.



وما زال ما يقرب من نصف المرضى المصابين بمرض الكبد الوبائي لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس؛ وذلك يرجع بشكل أساسي إلى عدم ظهور أي أعراض عليهم، والتي قد تستغرق عقودًا لكي تظهر.





ولهذا السبب، توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة بأن يتم فحص جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عامًا للكشف عن مرض الكبد الوبائي، حتى أولئك الذين ليس لديهم أعراض أو مرض كبدي معروف.

أعراض مرض الكبد الوبائي



وعادة ما يكون مرض الكبد الوبائي المزمن عدوى "صامتة" لعدة سنوات، إلى أن يتلف الفيروس الكبد بما يكفي لإحداث علامات وأعراض مرض الكبد.

وتتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

حدوث النزيف بسهولة

حدوث كدمات بسهولة

الإرهاق

ضعف الشهية

اصفرار لون الجلد والعينين (اليرقان)

بول غامق اللون

حكة في الجلد

تَراكم السوائل في بطنك (الاستسقاء)

تورم كلتا رجليك

فقدان الوزن

الارتباك، والنُّعاس وتداخُل الكلام (الاعتلال الدماغي الكبدي)

أوعية دموية تُشبِه العنكبوت على جلدكَ (أورام وعائية عنكبوتية)



يبدأ مرض الكبد الوبائي المزمن بمرحلة حادَّة، لأنه نادرًا ما يُسبِّب أعراضًا.

عندما تَظهَر العلامات والأعراض، قد تشمل اليرقان، إلى جانب التعب والغثيان والحمى وآلام العضلات، وتظهر الأعراض الحادة بعد شهر إلى ثلاثة أشهر من التعرض للفيروس، وتستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر.

مرض الكبد الوبائي

طرق الوقاية من مرض الكبد الوبائي



1- التوقف عن تعاطي العقاقير غير المشروعة، خاصةً إذا كنتَ تقوم بحقنها.

إذا كنت تتعاطى العقاقير غير المشروعة، فاطلب المساعدة.



2- توخ الحذر بشأن ثقب الجسم والوشم.

إذا اخترت عمل ثقب أو وشم للجسم، فابحث عن مكان ذي سمعة طيبة.

اطرح أسئلة مسبقًا حول كيفية تنظيف المعدات، وتأكد من أن الموظفين يستخدمون إبرًا معقمة.



3- الابتعاد عن مشاركة الأدوات الشخصية مع الأشخاص الأخرين كـ الملاعق وفرشاة الأسنان وماكينة الحلاقة والمقص.

علاج مرض الكبد الوبائي



ويتم علاج مرض الكبد الوبائي بالأدوية المضادة للفيروسات، والتي تهدف إلى تنقية جسمكَ من الفيروس، والهدف من العلاج هو عدم العثور على فيروس التهاب الكبد C في جسمكَ بعد مرور 12 أسبوعًا على الأقل بعد إتمام مدة المعالجة.

1- الأدوية:

وحقق الباحثون مؤخرا تقدما واضحًا في علاج مرض الكبد الوبائي، وذلك باستخدام أدوية جديدة مضادة للفيروسات بفعل مباشر، وفي بعض الأحيان بالدمج مع الأدوية المتاحة بالفعل.

ونَتَج عن المعالجة شعور الأشخاص بنتائج أفضل، وقلة الآثار الجانبية، وقصر مدة تلقي العلاج‎‏،‎ بعضها يقصر حتى ثمانية أسابيع.

يعتمد اختيار الأدوية ومدة العلاج على النمط الجيني لفيروس التهاب الكبد C، وجود تلف حالٍ بالكبد، والحالات الطبية الأخرى، والعلاجات السابقة.

2- زراعة الكبد:

وإذا ظهر على الكبد مضاعفات خطيرة نتيجة مرض الكبد الوبائي، فربما يكون زرع الكبد خيارًا علاجيًّا؛ حيث يقوم الطبيب أثناء الجراحة بأستئصال الكبد التالف ويضع مكانها الكبد المتبرع بها، ومعظم الكبد المزروع يأتي من متبرعين متوفين، على الرغم من أن عددا قليلا منها يأتي من متبرعين أحياء يتبرعون بجزءٍ من كبدهم.





وفي معظم الحالات، لا تؤدي عملية زرع الكبد وحدها إلى الشفاء من التهاب الكبد C، ومن المرجح أن تعود العدوى، وتتطلب علاجا بالأدوية المضادة للفيروسات لمنع تلف الكبد المزروع.





لقد أثبتت العديد من الدراسات أن مضادات الفيروسات المباشرة الجديدة فعالة في مرض الكبد الوبائي ما بعد الزرع، وفي الوقت نفسه، يمكن العلاج باستخدام مضادات الفيروسات المباشرة في المرضى الذين تم اختيارهم بشكل مناسب قبل زراعة الكبد.



2- التطعيمات:

وعلى الرغم من عدم وجود لقاح لـ مرض الكبد الوبائي، فمن المحتمل أن يوصي طبيبكَ بلقاحات لفيروسي التهاب الكبد A وB، إنهما فيروسان منفصلان يمكنهما أيضًا التسبّب في تَلَف الكبد وتعقيد مسار التهاب الكبد C المزمن.