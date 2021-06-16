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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البريطاني كريم خان يؤدي اليمين كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية

كريم خان
كريم خان

أدى المحامي الحقوقي البريطاني كريم خان، اليوم الأربعاء اليمين لتولي مهامه كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وانتخب خان في فبراير الماضي، مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية، حيث كان المرشح الأوفر حظًا للفوز بالمنصب، متقدمًا على الإسباني كارلوس كاستريسانا، والأيرلندي فيرجال جاينور، والإيطالي فرانشيسكو لو فوي.

وجاء خان خلفًا لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

وترأس كريم خان، المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، تحقيقًا للأمم المتحدة في جرائم تنظيم داعش، كما دعا إلى محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرج.

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الجنائية الدولية المحامي الحقوقي البريطاني كريم خا مدع عام محكمة

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