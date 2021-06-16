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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: نتحمل نصيب من المسؤولية فيما حدث بالقضية الفلسطينية|فيديو

ابو الغيط
ابو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الكثيرين عبر العالم لا يعرفون بفحوى مبادرة السلام العربية، التي أطلقت قبل ما يقرب من 20 عاما، ولا يعرفون أن الجانب العربي قدم التزاما بسلام وتعايش كاملا في مقابل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

 

وأضاف "ابو الغيط"، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمجلس وزراء العالم العربي، أن التمرس الإسرائيلي في قلب الحقائق، وتلبث هيئة الضحية نجح مع الأسف في تغييب حقائق جوهرية عن هذا الصراع عن أذهان الكثيرين عبر العالم، ونحن نتحمل نصيب من المسئولية عن هذا الوضع.

 

وتابع، "التحدي أمامنا هو صناعة محتوى اعلاميا قادر على الوصول إلى الآخر، كما أنه قادر على قناعته حيال قضايانا الرئيسية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، إننا في حاجة إلى خطاب جديد يتوجه إلى العالم بلغته، وبالمنطق الذى يفهمه، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، فأن التعريف بواقع الاحتلال الرئيسي وما ينطوي عليه من مظاهر التطهير العرقي والفرق العنصرية ينبغي أن يشكل ركيزة الخطاب الإعلامي وجوهر رسالتنا للآخر.

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