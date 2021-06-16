تطعيم كل العاملين بها ضد الفيروس..السبكي: جنوب سيناء من المحافظات الأقل انتشارًا لكورونا

التقى الدكتور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار الاستعدادات التنفيذية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء قريبًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء إلى دور محافظ جنوب سيناء الفعال في دعم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وجعله واقعًا حقيقيًا على أرض المحافظة، ومساهمته في تسكين القوى البشرية للعمل بالمنظومة الجديدة لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لأبناء المحافظة، وكذلك دعمه عمليات الانتهاء من تسجيل جميع أبناء المحافظة ضمن المنظومة الجديدة، والذين وصلت نسبة تسجيلهم حتى الآن إلى 90%.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على دعمه المميز للمنظومة ومتابعته الميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ التطويرات ورفع كفاءة والإنشاءات والتجهيزات الجارية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء.

كما نقل له رسالة شكر وتحية وتقدير من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على جهوده المبذولة ومتابعته الجادة لتطبيق المنظومة وجعلها حقيقة على أرض الواقع بالمحافظة، والذي يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة الصحية لأبناء جنوب سيناء، تماشيًا مع أهداف المنظومة وأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ورسالة شكر أيضًا على جهده الكبير الذي يبذله لمكافحة فيروس كورونا وإدارته الجيدة للأزمة التي ساهمت في حماية أهالي المحافظة من الإصابة بالفيروس أو انتشاره، وأشار السبكي إلى أن محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات انتشارًا للعدوى، كما أنها من أولى المحافظات التي قامت بتطعيم العاملين في مجال السياحة بلقاح كورونا، ووصلت نسبة تطعيم العاملين بها إلى 100%.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، أنه فور التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، والانتهاء من عمليات نقل الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تم الاتفاق على تكثيف الحملات التسويقية للسياحة العلاجية في جنوب سيناء بالتعاون مع المحافظة، استكمالًا لتفعيل مبادرة الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار (نرعاك في مصر)، وكذلك للاستفادة القصوى من مقومات المحافظة السياحية وإمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في استقدام الوافدين للعلاج بمستشفيات الهيئة في مصر.

وتابع: كما سيتم إطلاق حملات توعوية ميدانية كبرى بالمشاركة مع المحافظة عن أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاته في ضمان علاج كل المصريين بجودة وكفاءة عالية، وإتاحة الخدمات للأسرة، وطريقة تقديم الخدمات الصحية بالمنظومة، وتحمل الدولة اشتراكات غيرالقادرين، نظرًا لأهمية المنظومة الجديدة والدعم الرئاسي التي تحظى بها لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وقام اللواء خالد فودة بتوجيه الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، على الجهد المبذول في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد لتعميمه بجميع محافظات جمهورية مصر العربية ، وعلى الأخص محافظة جنوب سيناء، والتي طورت فيها المنظومة الجديدة مستوى جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة، وكذلك وجه الشكر إليهم على زياراتهم الميدانية والمستمرة لمتابعة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات التي تواجهه بشكل فوري وتوفير القوى البشرية وتدريبها وحملات التوعية وتيسير كل ما له صلة بدفع عجلة تنفيذ المشروع، وأكد أن محافظة جنوب سيناء تتمتع بمقومات فريدة من نوعها على مستوى العالم في مجال العلاج والاستشفاء يتم العمل على استغلالها لتحويل المحافظة لمقصد عالمي للسياحة العلاجية.

يشار إلى أنه، تم تسجيل 90% من المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء حتى الآن، وهي أعلى نسبة في التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، كما تم فحص طبي شامل أكثر من 55 ألف مواطن بنسبة 57% من إجمالي سكان المحافظة، فيما بلغت إجمالي تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، شملت 2,1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها بالمنظومة، وعددها 30 منشآة، 23 مركز ووحدة صحية و 8 مستشفيات، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه التكلفة التشغيلية التجريبية لمدة ثلاثة أشهر للمنظومة بالمحافظة.