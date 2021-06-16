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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب

أبو الغيط: نحن بحاجة إلى خطاب إعلامي جديد يتوجه إلى العالم بلغته

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن التحدي أمامنا اليوم  هو صناعة محتوى إعلامي قادر على الوصول إلى الآخر والتأثير فى قناعاته حيال قضايانا الرئيسية وفى القلب منها القضية الفلسطينية وأننا بحاجة إلى خطاب جديد يتوجه إلى العالم بلغته .


وأضاف "أبو الغيط" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب ، أن التعريف بواقع الاحتلال الإسرائيلى وما ينطوى عليه من مظاهر التفرقة العنصرية  ينبغى أن نشكل ركيزة خطابنا الإعلامى وأن ما حدث فى الأسابيع الماضية فى القدس الشرقية هو خير مثال على ما يقصده ونجح الفلسطينيون -وهو أمر نفخر به جميعهًا- أن يصلوا بقضيتهم لكافة دول العالم .


ولفت إلى أن القضية الفلسطينية قضية شعب يتعرض  لنوع من الاحتلال اختفى من الدنيا وهى قضية تتلاقى مع قضايا سياسية واجتماعية أخرى بعضها يكافح العنصرية، وهناك حجة لموجة التعطاف الدولى والزخم الاعلامى مع القضية الفلسطينية وندعو كافة الأعضاء إلى العمل بصورة حثيثة لتحديث خطة التحرك الاعلامى فى الخارج والتى  أقرها مجس وزراء  الاعلام العرب لعام 2006 وتم مراجعتها اكثر مرة وتحديثها عام 2017  .

 

 

 

 

 

 

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