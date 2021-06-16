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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمكافحة إساءة الاستخدام.. تويتر تختبر المزيد من عناصر التحكم

تويتر
تويتر

تختبر شركة تويتر Twitter، المزيد من عناصر التحكم الجديدة، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين الذين يواجهون مواقف مسيئة على نظامه الأساسي نتيجة لتراكم الانتباه غير المرغوب فيه علة الموقع.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التكنولوجي، يساعد خيار تويتر الجديد المسمى  control unwanted attention، والموجود في القائمة المنسدلة للتغريدات المشاركة، المستخدم على التحكم في من يمكنه الرد على مشاركته، والإشارة  إليه عبر التعليقات التي عادة ما تكون بالآلاف.

 

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وتهدف هذه الميزة لتزويد المستخدمين بتنبيهات عندما يحصل نظام الإشعارات في تويتر، بأن أحد المتابعين وضع علامة مباشرة لاسم في تغريدة أو تعليقا مسيئا، لتجنب مرسلي البريد العشوائي والمتصيدين من الإشارة إليهم في مشاركات غير مرغوب فيها.

وفي هذه الحالة سيتمكن المستخدم من مراجعة تلك الإشارات وإزالة اسمه من التغريدات التي تحتوي ألفظ او تعبيرات مسيئة، كما يمكنه تغيير إعدادات الإشارة الخاصة به مع خيار “إيقاف مؤقت لجميع الإشارات” في الجزء السفلي من الشاشة.

 

إزالة الإشارة على تويتر

وعندما يتم وضع علامة باسم المستخدم أو الإشارة إليه في صورة عبر المنصة، سيساعده خيار “إزالة العلامة من الصورة”، على إزالة الارتباط بين اسمه والصورة التي تم ذكره فيها، أو إلغاء ذكره من سلسلة تغريدات.

ويحصل موقع "تويتر" على تنبيهات الإشارات الجديدة في ظل جهود منصة التغريدات القصيرة لمكافحة إساءة الاستخدام باعتبارها "مفاهيم مبكرة"، كما يشجع المستخدمين على إرسال التعليقات الإيجابية والحد من التجارب السلبية على المنصة مع الأخذ في الاعتبار التغييرات التي قد يتم إجراؤها.

وبالإضافة إلى ذلك، تختبر تويتر ضمن نماذج المفاهيم المبكرة، خبارا آخر يرسل إشعارات للمستخدم عندما يتم ذكر اسمه من قبل شخص لا يتابعه ضمن المشاركات على المنصة باستخدام ميزة "إزالة ذكرك"، وبمجرد إلغاء الإشارة عبر هذا الزر، لن يتمكن كاتب التغريدة المحدد من الإشارة إليه مرة أخرى.


وذلك إلى جانب عناصر تحكم أخرى، تتيح للمستخدم القدرة على السماح لأشخاص محددين بذكره ضمن التغريدات، من خلال السماح للأشخاص من الاختيار بين ثلاث خيارات الجميع أو الأشخاص الذين تتابعهم أو مخصص.

تويتر إزالة ذكرك إيقاف مؤقت لجميع الإشارات خيار تحكم تويتر الإشارة

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