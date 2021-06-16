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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محامي ضحايا داعش.. من هو كريم خان المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية

المدعي العام للمحكمة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

أدى المحامي البريطاني كريم خان اليمين لتولي منصبه الجديد كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية، خلفًا للقاضية الجامبية فاتو بنسودا التي انتهت ولايتها في المنصب اليوم.

وكانت آخر مهمة تولاها كريم خان قبل تولي منبه الجديد إجراء تحقيق لصالح الأمم المتحدة حول جرائم تنظيم داعش في العراق.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فاز خان بأصوات 72 دولة من إجمالي 123 دولة في الجولة الثانية من التصويت للمرشحين لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في فبراير الماضي، متغلباً على مرشحين من أيرلندا وإيطاليا وإسبانيا. ويبدأ خان ولايته مدعياً عاماً للمحكمة لمدة 9 سنوات.

البريطاني كريم خان يؤدي اليمين كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية

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ولد كريم خان في إدنبره عاصمة اسكتلندا في 30 مارس 1970 لأبوين من أصل باكستاني، وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من كلية الملك جورج بجامعة لندن.

وعلى امتداد مسيرته القانونية لسبعة وعشرين عاماً، شارك خان في أغلب المحاكمات الجنائية الدولية إلى جانب محاكمات محلية، في مواقع تباينت بين ممثل للادعاء وممثل للدفاع ومستشار قانوني للضحايا.

ومن بين المحاكمات التي شارك فيها، تلك الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومذابح رواندا والمحكمة الخاصة بلبنان.

وقام بدور ممثل الدفاع عن نائب الرئيس الكيني السابق وليام روتو أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أسقطت اتهامات القتل والترحيل والاضطهاد التي وجهت إليه عقب الانتخابات التي شهدتها بلاده عام 2007. كما مثل الدفاع عن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي.

ومنذ عام 2018، تولى خان منصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الذي أنشيء بموجب قرار لمجلس الأمن لتعزيز جهود المساءلة عن الجرائم الجماعية والجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، والمعروف اختصاراً باسم "يونيتاد".

ومن بين أولى المهام التي ستقع على عاتق ممثل الادعاء الجديد في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً في تحقيقات مثيرة للجدل حول وقوع جرائم حرب في أفغانستان وفي الأراضي الفلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة التي بدورها لا تعترف بالمحكمة إلى جانب روسيا والصين- قد فرضت عقوبات على المدعية العامة الحالية للمحكمة فاتو بنسودا شملت حظر سفر وتجميد أصولها بسبب تحقيق حول الممارسات الأمريكية في أفغانستان.

كما أن إسرائيل -وهي ليست عضو بالمحكمة- اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بانتهاك "حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها"، بعدما قضت بامتلاكها سلطة قضائية على جرائم حرب من قبل القوات الإسرائيلية وجماعات فلسطينية مسلحة.

كريم خان المحكمة الجنائية الدولية محامي داعش العراق

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