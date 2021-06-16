وزير الخارجية يستقبل نظيره لدولة لوكسمبورج في قصر التحرير

‏يستقبل ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية اليوم الأربعاء ، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، والذي يزور القاهرة.

ويعقد شكري جلسة مباحثات مع نظيره أسلبورن يتناول العلاقات بين مصر ولوكسمبورج، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

كما يستقبل شكرى اليوم أيضا جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى لشئون المناخ.