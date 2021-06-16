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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

شعار الدوري الممتاز
شعار الدوري الممتاز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فى مواجهة قوية اليوم أمام البنك الأهلى بملعب بترو سبورت فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء وسيتم إذاعتها عبر أون تايم سبورت 2.

ويخوض البنك الأهلى مباراة اليوم رافعا شعار لابديل عن الفوز من أجل محاولة الهروب من الموقف الصعب الذى بات عليه الفريق بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

وفى المقابل يسعى إنبي إلى الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز وكان الفريق البترولي أقام عدد من التدريبات القوية تحت قيادة مدربه حلمى طولان فى ظل الرغبة فى تحقيق عدد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة .

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن خاض 23 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان و يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا.



ويدخل فريق  سيراميكا كليوباترا فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام المصري البورسعيدي بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .

وتنطلق أحداث المباراة بين المصري وسيراميكا كليوباترا فى تمام الساعة التاسعة  مساء وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة ضياء السيد إلى الفوز بمباراة اليوم أمام المصري من أجل السير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

وفى المقابل يبحث المصري بقيادة مدربه على ماهر عن الفوز بمباراة اليوم من أجل المحافظة على مركزه بالمربع الذهبي لمسابقة الدوري ومحو آثار الهزيمة أمام أسوان فى كأس مصر والخروج من المسابقة .

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 6 مباريات و لديه مباراة مؤجلة.

 

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات .




 

 

نادي إنبي البنك الاهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري المصري البورسعيدي جدول مباريات اليوم

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