سعد سمير: جمهورنا أكبر حافز لتحقيق الفوز علي الترجي

أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وجود الأهلي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، هو دافع كبير للاعبين لمواصلة المشوار وتحقيق النجمة العاشرة والحفاظ على اللقب الإفريقي هذا الموسم.

وقال سعد سمير: «سعيد جدا بروح اللاعبين، وحالة التركيز قبل مباراة الترجي التونسي، ونتمنى جميعا أن يحالفنا التوفيق بتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف أن مباريات الأهلي والترجي التونسي تمثل «ديربي إفريقيا» من نوع خاص داخل القارة؛ لما تشهده من خبرات وعناصر مميزة في الفريقين.

واوضح : «مبارياتنا مع الترجي دائما صعبة، وهذا ما تحدثنا فيه نحن ـ اللاعبين ـ بشأنه خلال الفترة الماضية وضرورة التركيز في المباراتين؛ من أجل التاهل للمباراة النهائية ».

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي قادرون على الوصول إلى المباراة النهائية، والحفاظ على اللقب بفضل الروح القتالية التي يتميز بها جميع عناصر الفريق من بداية البطولة هذا الموسم.

وأضاف أن لاعبي الفريق يقدرون دائما مطالب الجماهير بتحقيق الفوز في كل مباراة، وهي التي تمثل دافعا كبيرا للاعبين وتوافقا في رغبة تحقيق الانتصارات والبطولات بشكل مستمر.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

