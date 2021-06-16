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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي يكشف موقف «أفشة» من المشاركة أمام الترجي التونسي

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعافى بشكل نهائي من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل التي تعرض لها مؤخرا. 

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل كامل، ولم يشك من تجدد آلام الكاحل عقب مشاركته للمرة الأولى في مران الفريق الأخير بالقاهرة. 


واستكمل: «أفشة» سيشارك في مران اليوم بشكل طبيعي وجاهز لمواجهة الترجي التونسي وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق. 


ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. 


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

 

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